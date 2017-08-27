۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۴۵

ملکی پس از نشست هیات مدیره استقلال؛

مذاکره با «دالیچ» دروغ سیزده است/ دو بازی در خدمت منصوریان هستیم

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با اشاره به فرصتی که به سرمربی این تیم داده شده است گفت: مذاکره با یک سرمربی خارجی دروغ سیزده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عباسی ملکی پس از نشست عصر یکشنبه هیات مدیره استقلال در مورد تشکیل کمیته اقتصادی باشگاه گفت: ما برای اینکه بتوانیم برای آینده باشگاه فکری کنیم و درآمد پایداری داشته باشیم لازم بود که کمیته اقتصادی را تشکیل بدهیم و قرار شد از اعضای متخصص دیگر هم استفاده کنیم و به دنبال درآمدزایی هم باشیم. 

وی در مورد فرصتی که اعضای هیات مدیره به منصوریان داده اند گفت: یک بازی با گل گهر سیرجان و بازی با پارس جم جنوبی به آقای منصوریان فرصت دادیم که باید هر دو بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد. 

ملکی در مورد اینکه اگر این دو بازی را تیم با پیروزی پشت سر بگذارد تکلیف چه می شود گفت: فعلا در دو بازی پیش رو در خدمت آقای منصوریان خواهیم بود.

وی در مورد مذاکره اعضای هیات مدیره باشگاه با دالیچ گفت: این دروغ سیزده است!

