۲۲۶ مقاله در دومین سمینار شیمی کاربردی ایران پذیرش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رسولی‌فر بعد از ظهر یکشنبه در دومین سمینار شیمی کاربردی ایرانه که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، از پذیرش ۲۲۶ مقاله در این سمینار خبر داد و افزود: از این تعداد مقاله پذیرش شده در سمینار دوم، ۲۱ مقاله به صورت سخنرانی خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته شاهد برگزاری اولین دوره سمینار شیمی کاربردی در دانشگاه تبریز بودیم، تصریح کرد: خوشبختانه میزبانی دومین سمینار شیمی کاربردی ایران که از امروز (۵ شهریورماه) آغاز شده و قرار است به مدت دو روز ادامه داشته باشد، به دانشگاه زنجان سپرده شده است.

رسولی‌فر با اشاره به اینکه آغاز به کار شیمی کاربردی در ایران به سال ۶۸ بازمی‌گردد، اظهار کرد: با توجه به اینکه شیمی کاربردی یکی از شاخه‌های علمی شیمی محسوب می‌شود لذا امیدواریم در سمینار دوم شاهد اتفاقات خوب علمی باشیم.

دبیر علمی دومین سمینار شیمی کاربردی ایران نیز در ادامه با یادآوری اینکه ۱۰ درصد مقالات ارایه شده به این سمینار از سوی میزبان بوده است، افزود: همچنین دانشگاه تبریز در حدود ۸ درصد از مقالات ارسالی به این سمینار را به خود اختصاص داده است.

میرسعید سیددراجی خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد مقالات ارسالی به دومین سمینار شیمی کاربردی به صورت پوستر بوده و ۱۰ درصد مابقی مقالات نیز به صورت اورال است.