ترامپ: مکزیک یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت در جهان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در صفحه توئیتر درباره دیوار مرزی این کشور با مکزیک، این کشور را دارای بالاترین آمار جرم و جنایت در جهان توصیف کرد!

رئیس جمهور آمریکا در این پیام نوشت: درحالیکه مکزیک یکی از بالاترین آمارهای جرم و جنایت را در جهان دارد، پس ما باید دیوار مرزی را بسازیم.

ترامپ در این باره ادامه داد: مکزیک هم چه از طریق بازپرداخت و چه به طُرق دیگر بهای آن را خواهد پرداخت.

لازم به ذکر است، ترامپ چه در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور و چه پس از آن هموراه بر ساخت دیوار مرزی میان کشورش با مکزیک تأکید کرده بود.

ترامپ اول شهریورماه سال جاری در تبیین طرح خود برای ساخت این دیوار گفته بود: بخش‌هایی از خط مرزی به خاطر وجود موانع طبیعی غیرقابل عبور است و در نتیجه لزومی ندارد که در این مناطق هم دیوار بلندی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و خلافکاران از مکزیک به آمریکا احداث شود.

وی در ادامه توضیحات خود افزوده بود: خط مرزی ۲ هزار مایل است؛ اما شما ۲ هزار مایل دیوار لازم ندارید؛ چون تعداد زیادی موانع طبیعی در مرز وجود دارد، کوه و رودخانه‌های دهشتناک و مناطقی هم چنان دورافتاده هستند که واقعا مردم برای عبور از مرز به آنجاها نمی‌روند. طول دیوار مورد نظر احتمالا بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ مایل (حدود ۱۱۲۶ تا ۱۴۴۸ کیلومتر) خواهد بود و لازم است که بتوان از این طرف دیوار، آن طرف دیوار را هم دید.