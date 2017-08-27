امیدواریم به معادن مس و طلا در اردبیل دست یابیم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی عصر یکشنبه در بازدید از پهنه های معدنی مشگین شهر تصریح کرد: مطالعات پهنه های معدنی در چهار نقطه از استان اردبیل آغاز شده و ۱۶ محدوده امید بخش نیز شناسایی شده است.

وی افزود: در یکی از پهنه ها پروانه بهره برداری صادر و در سه مورد دیگر نمونه برداری ها آغاز شده است که نتایج امیدبخشی را در پی دارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در صورتی که حتی در یکی از این نقاط به معدن دست یابیم مجموعه هزینه ها و سرمایه گذاری ها خروجی مطلوبی دارد.

سرقینی تصریح کرد: مجموعه مطالعات و نمونه برداری ها از احتمال دست یابی به معادن مس و طلا خبر می دهد و ما امیدواریم با ادامه نمونه برداری ها بتوان به ذخایر غنی دست یافت.