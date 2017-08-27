سرنگونی۲ پهپاد در حومه لاذقیه/تسلط بر مناطق جدید در مرز با اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به ارتش سوریه از سرنگونی دو هواپیمای شناسایی گروههای مسلح در اطراف بلندی ۱۱۴۹ در محور جبل الاکراد در حومه شمال شرقی لاذقیه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه و همپیمانان آن به عملیات در حومه دمشق نیز ادامه دادند و ماطق روضه الشیخ ،وادی الدریفه و روضه الصلیبیه و پاسگاه مرزی۱۶۴ را در نزدیکی مرز با اردن به کنترل خود درآوردند.

ارتش سوریه با ۲۰۰ کیلومتر پیشروی شماری از تروریستها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

در حومه شرقی حمص نیز ارتش سوریه به پیشروی های خود ادامه داد و بر کسرة فرج، تلة الکرام، وادی الولیج، وادی نجیب در شرق شهر السخنه به مساحت ۹ کیلومتر در جاده السخنه-دیرالزور مسلط شد و شماری از داعشی ها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.