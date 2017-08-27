افتتاح چند طرح عمرانی در شهرستان قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رستم وندی بعدازظهر یکشنبه چند طرح عمرانی و خدماتی را در شهرستان قوچان افتتاح کرد که شامل گازرسانی به روستای ۱۹ روستا با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان، نیروگاه هفت مگاواتی برق با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان وکلنگ زنی فاز دوم این مجموعه است.

همچنین مجتمع گردشگری و اقامتی ثمین با اعتبار ۱ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی،افتتاح طرح هادی در چند روستا، ۶۱ پروژه دهیاری های شهرستان قوچان و پایگاه بهداشتی فرهنگیان سه به مبلغ ۲ میلیون و سیصد میلیون ریال از جمله دیگر طرح های به بهره برداری رسیده توسط قائم مقام وزیر کشور در قوچان بود.