به گزارش خبرگزار مهر، حجتالاسلام سید جلال حسینی با بیان این خبر اظهارکرد: ویژه برنامه شب شهادت آن حضرت بعد از نماز مغرب و عشاء روز دوشنبه در صحن جامع رضوی برگزار میشود و در این مراسم حجت الاسلام محسن کافی با موضوع «سیره تربیتی امام محمدباقر(ع)» سخنرانی میکند و در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت(ع) به مرثیهسرایی شهادت پنجمین امام شیعیان میپردازند.
وی افزود: برنامه روز شهادت امام محمد باقر(ع) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سهشنبه هفتم شهریور ماه در رواق امام خمینی(ره) آغاز میشود و در این مراسم آیتالله سید احمد علمالهدی امام جمعه مشهد سیره آن حضرت را برای عموم تبیین میکند.
معاون تبلیغات آستان قدس رضوی افزود: ویژه برنامه شام شهادت امام باقر(ع) نیز پس از نماز مغرب و عشاء از ساعت ۱۸ با سخنرانی حجت الاسلام محمدباقرگرایلی در صحن جامع رضوی برگزار میشود.
حسینی مدیحه و مرثیه سرایی مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در سوگ شهادت آن حضرت و برپایی جلسات سخنرانی با موضوع بررسی ابعاد مختلف شخصیت امام باقر(ع) در اماکن متبرکه را از دیگر برنامههای پیشبینی شده به مناسبت شهادت آن حضرت در حرم مطهر رضوی عنوان کرد.
وی عنوان کرد: همچنین به همین مناسبت ویژه برنامهای برای خواهران در روز شهادت آن حضرت در رواقهای دارالحکمه و دارالاجابه، حضرت معصومه و حضرت زهرا(س) پیشبینی شده است.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: همچنین ویژه برنامه عزاداری و سوگواری برای زائران عرب و اردو زبانی که از کشورهای مختلف در این ایام به حرم مطهر رضوی مشرف میشوند، در رواق دارالرحمه و غدیر برگزار خواهد شد.
