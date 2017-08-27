کره شمالی در حال منزوی کردن خود است/رسیدن به نقطه بی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کنستانتین کوساچف» رئیس شورای روابط بین الملل فدراسیون روسیه ضمن اعلان هشدار به کره شمالی در خصوص فعالیت های موشکی این کشور، گفت که ادامه چنین فعالیت هایی از سوی پیونگ یانگ منجر به منزوی شدن کره شمالی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: حتی شاید مساله کره شمالی به جایی برسد که امکان حل کردن آن دیگر وجود نداشته باشد.

این مقام ارشد روس ادامه داد: آزمایش های اخیر موشکی کره شمالی پس از صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نشانه بدی است. پیونگ یانگ در حال سوق دادن خود به وضعیتی است که حتی کمک کردن به آن از سوی آنهایی که مخالفان مستقیم کره شمالی نیستند، کاری مشکل خواهد شد.

کوساچف همچنین در ادامه سخنان خود گفت که اقدامات مشترک آمریکا و کره جنوبی در برابر پیونگ یانگ ناشی از عصبی شدن آنها از رهبری کره شمالی است.

به گفته این سیاستمدار روسی، حتی ممکن است تمرینات نظامی مشترک روسیه و کره شمالی تا زمان رسیدن به ثبات در شبه جزیره کره به تعویق افتد.