به گزارش خبرنگار مهر، کاوه فلاک افلاکی عصر یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق برنامه قرار بود از بین گزینه های معرفی شده از سوی فراکسیون امید، شهردار اراک انتخاب شود، اما بعد از اولین جلسه رسمی با حضور اعضا مصوب شد در این مورد شتاب نکنیم و بررسی بیشتر انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک افزود: همچنین اعلام شد اعضای شورا افراد مورد نظر خود را که شرایط شهردار شدن را دارند معرفی کنند تا تصمیم گیری شود.

وی بیان کرد: شش نفر برای شهرداری اراک معرفی شدند که دو نفر از این افراد یعنی مجید عسگری و علی یوسفی صبح امروز یکشنبه و علی فرهمند پور دیگر کاندیدای شهرداری اراک عصر امروز برنامه های خود را در جلسه علنی شورا مطرح کردند.

فلک افلاکی ضمن بیان اینکه سعی داریم در انتخاب گزینه ها بیشتر توانمندی افراد مدنظر باشد و ملاک ظرفیت ها و داشته های دانشی مورد توجه قرار بگیرد، خاطرنشان ساخت: قرار است چهارشنبه هفته جاری هم سه تن دیگر از کاندیداها در جلسه علنی شورا حاضر شوند و برنامه های خود را ارائه دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: شهر اراک مشکلات بسیار و در عین حال پیچیده دارد که حل آنها نیازمند عزم همگانی و همکاری متوازن و دور از هر گونه تنگ نظری است که این مهم در برنامه های شورای پنجم جای دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم در پایان عمر چهار ساله شورای پنجم کارنامه خوب و قابل قبولی ارائه دهیم تا در مقابل مردم اراک شرمسار و خجالت زده نباشیم.

فلک افلاکی تصریح کرد: مبنا بر این است که اگر گزینه دیگر واجد شرایط معرفی نشود، روز یکشنبه هفته آینده شهردار را انتخاب و معرفی کنیم.