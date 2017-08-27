به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره گاز آبادان ظهر امروز در آئین بهرهبرداری از این پروژهها گفت: برای این چهار پروژه گازرسانی در مجموع ۷۸ کیلومتر شبکهگذاری و نصب سه هزار و ۶۵۰ انشعاب تعریف شد که در بخش شبکهگذاری حدود ۸۲ کیلومتر (بیشتر از حجم تعریفی) کار شد.
فرزاد فرجی افزود: برای اجرای این چهار پروژه اعتباری معادل ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی، این چهار پروژه گازرسانی را شامل ۱۶ کیلومتر شبکهگذاری و نصب هزار انشعاب در منطقه ذوالفقاری با صرف اعتباری معادل دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان،۱۱ کیلومتر شبکهگذاری و نصب ۹۰۰ انشعاب در دهکده بریم با هزینه کرد یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، ۲۶ کیلومتر شبکهگذاری و نصب یک هزار و ۱۰۰ انشعاب پراکنده در مناطق روستایی با صرف اعتباری معادل سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و ۲۵ کیلومتر شبکهگذاری و نصب ۶۵۰ انشعاب گاز پراکنده در مناطق مختلف شهری و هزینه کرد سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.
فرجی با اشاره به ظرفیت پذیرش ۶۱ هزار انشعاب گاز در آبادان اظهار کرد: از این تعداد تاکنون ۳۷ هزار مشترک جذب شدهاند و ۵۴ درصد ظرفیت خالی داریم.
رئیس اداره گاز آبادان از شهروندان آبادانی خواست تا بهمنظور بهرهمندی آسان از نعمت گاز، نسبت به اشتراک گیری گاز اقدام کنند.
