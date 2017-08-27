۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

با حضور رئیس شورای شهر تهران؛

کارمندان نمونه مترو تهران تقدیر شدند

کارمندان نمونه شرکت بهره برداری مترو تهران در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز کارمند، شانزدهمین جشنواره شهید رجایی با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر تهران، تشکری هاشمی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، تیمورنژاد دبیر جشنواره و دیگر مدیران حوزه منابع انسانی شهرداری تهران برگزار شد.

در این مراسم از بیش از ٤٥٠ کارمند نمونه شهرداری تهران تقدیر شد.

در جشنواره شهید رجایی، امر کعبی فر معاون امور ایستگاه‌ها به عنوان مدیر نمونه برگزیده شد و نوشین اسماعیل وند متصدی ثبت و صدور دبیر خانه، علی باباپور مسئول ناظر نگهداری و تعمیرات ریل سوم و یحیی اروجی کمک کارشناس پشتیبانی نیز به عنوان کارمندان نمونه تقدیر شدند.

کد مطلب 4071170

