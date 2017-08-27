  1. جامعه
  2. شهری
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

آموزش مدیریت پسماند در سطح کارخانه های غرب تهران

آموزش مدیریت پسماند در سطح کارخانه های غرب تهران

جلسات آموزشی مدیریت پسماند در سطح کارخانجات موجود در محدوده غربی ترین نقطه پایتخت با هدف آشنایی کارمندان و کارگران این اماکن با نحوه صحیح تفکیک پسماند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیدشکی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به اینکه محدوده ی منطقه۲۱ با توجه به استقرار صنایع متعدد و مجتمع های کارگاهی و تولیدی، از منظر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تفکیک پسماندهای خشک و قابل تجدید صنایع و کارگاه های تولیدی دارای اهمیت بالایی است، گفت: اداره مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه در راستای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به منظور فرهنگ سازی و ترغیب هرچه بیشتر کارخانجات واقع در سطح این منطقه به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا و همچنین تحقق اهداف و برنامه های کمپین محیط زیستی آسمان آبی-زمین پاک اقدام به برنامه ریزی و اجرای گسترده برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت تفکیک از مبدا پسماند ویژه کارمندان و کارگران کارخانجات غربی ترین نقطه پایتخت کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر بافت غالبا صنعتی و کارگاهی ورودی غربی پایتخت، اقدامات آموزشی-ترویجی را در سطح کارخانجات منطقه۲۱ بسیار ضروری دانست و افزود: این اقدامات در قالب اجرای طرح بهینه سازی تفکیک پسماند از مبدا شامل؛ تبلیغات محیطی و آموزش گسترده، برگزاری جلسات متعدد با  مسئولین بهداشتی و کارمندان و کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی، تحویل مخازن آبی رنگ مورد نیاز، افزایش روزهای جمع آوری هفتگی خودروهای ملودی و مراجعه حضوری آموزشگران به کارخانجات بوده است.

بیدشکی در خاتمه یادآور شد: با توجه به ضریب اثر گذاری بالای این گونه آموزش های حضوری در بین کارمندان و کارگران کارخانجات، این فرایند به صورت گسترده و مستمر در راستای بهبود عملکرد آنها درخصوص کاهش پسماند کارگاهی و تفکیک از مبدا آن در سطح مراکز صنعتی و بخش های مختلف تولیدی سطح منطقه۲۱ تا پایان سال ادامه داشته و امیدواریم با تعامل و مشارکت هرچه بیشتر این مراکز با شهرداری درخصوص مباحث زیست محیطی شاهد به صفر رسیدن صدمات زیست محیطی ناشی از پسماندهای صنعتی و کارگاهی در این منطقه از پایتخت باشیم.

کد مطلب 4071173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها