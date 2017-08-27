حرکت کاروان داعشی ها تسلیم شده به سمت حومه دیر الزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، اتاق اطلاع رسانی اخبار جنگ حزب الله لبنان اعلام کرد که کاروان نیروهای وابسته به گروه تروریستی داعش به همراه خانواده هایشان به سمت شهر البوکمال واقع در حومه دیر الزور براساس توافقات از پیش محقق شده حرکت خواهد کرد.

حزب‌الله لبنان همزمان با ارتش این کشور برای مشخص شدن سرنوشت نظامیان ربوده شده لبنانی که در چنگ داعش بوده اند در منطقه القلمون الغربی سوریه آتش بس اعلام کرد.

این آتش بس که همزمان با اعلام آتش بس ارتش لبنان در مرزهای شرقی این کشور با سوریه اعلام شده است در راستای پایان دادن به عملیات نظامی حزب الله در القلمون الغربی عنوان شده است.

منابع آگاه به المیادین گفته اند که بعد از نزدیک شدن نیروهای مقاومت به عناصر داعش در دامنه بلندی حلیمه قاره، عناصر مسلح داعش شب گذشته تصمیم گرفتند در برابر نیروهای حزب الله تسلیم شوند.

به این ترتیب عناصر داعش بعد از اینکه خود را به نیروهای مقاومت حزب الله تحویل بدهند به دیر الزور منتقل خواهند شد. این اقدام در چارچوب یک توافق کامل به دست آمده که قرار شده داعش سرنوشت نظامیان لبنانی که در اسارت این گروه بودند را هم برای حزب الله روشن کند.