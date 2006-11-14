کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه فردا تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک عربی و عربی گفتند که این نشست در سطح مقام های بلندپایه برگزار می شود و در آن دیوید ولش معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، الوارو دی سوتو فرستاده سازمان ملل به خاورمیانه، مارک اوتی فرستاده اتحادیه اروپا به خاورمیانه و سرگئی یاکوفلیف فرستاده روسیه به این منطقه شرکت خواهند داشت.

انتظار می رود این چهار شخصیت نشست های دوجانبه ای را با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برگزار کنند.

وزیران خارجه عرب در بیانیه پایانی نشست دو روز پیش خود در قاهره از سکوت کمیته چهارجانبه و ایفا نکردن مسئولیت های خود در قبال روند صلح انتقاد کرده بودند.

"احمد بن حلی" معاون دبیرکل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که نشست فردای کمیته چهارجانبه منجر به ایفای نقش دوباره این کمیته در قبال روند صلح منطقه شود.