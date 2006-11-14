در ایران آثاری از پلوتونیوم اعلام نشده کشف شده است / فعالیتهای ایران تحت نظارت آژانس است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز مدعی شده است که در گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که دقایقی پیش در وین در اختیار 35 کشور عضو شورای حکام قرارگرفت ، به آثاری از پلوتونیوم اعلام نشده اشاره دارد.

این گزارش که هفته آینده به 35عضو شورای حکام ارائه خواهد شد، همچنین تهران را به سبب عدم همکاری با تلاش های آژانس برای رسیدگی به ابعاد مورد شک و تردید برنامه های هسته ایش مورد سرزنش قرار می دهد.

آسوشیتدپرس که این گزارش 4 صفحه ای را بدست آورده ، می نویسد : در این گزارش به ادامه کار غنی سازی اورانیوم از سوی ایران و همچنین بی اعتنایی تهران به درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف غنی سازی نیز اشاره شده است.

رویترز نیز در مطلب خود در این باره می نویسد: آژانس همچنان اعلام کرده است که قادر به پیشرفت زیاد در تلاش هایش برای تائید مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده در ایران نیست مگر اینکه تهران مسائل مهم مربوط به راستی آزمایی را که از خیلی وقت پیشتر وجود داشته مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه شفافیت لازم را بعمل آورد.

بنابر این گزارش، پیشرفت در این رابطه لازمه آن است تا آژانس بتواند ماهیت صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تائید کند.درگزارش همچنین راه اندازی سری دوم ازدستگاه های آبشاری درایران که ماه گذشته صورت گرفت مورد تائید قرار گرفته، اما گفته شده است که تهران دو زنجیره را بدون تزریق به راه انداخته و در حال آب بندی است.

یک مقام نزدیک به این گزارش از غنی سازی تا حد 5 درصد گزارش داده، اما به گفته وی تهران تا میزان 80 درصد غنی سازی که برای ساخت بمب اتمی مورد نیاز است، فاصله ای بسیار دارد.این مقام که نامی از او برده نشده همچنین از نظارت کامل آژانس بر فعالیت های ایران خبر داده است.