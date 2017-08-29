آموزش ازدواج موفق در جامعه مغفول مانده است

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش ازدواج موفق باید از مدارس و دانشگاهها شروع شود، افزود: متاسفانه به این امر مهم در جامعه به خوبی توجه نشده و مغفول مانده است.
وی اظهار کرد: پیشگیری از طلاق نیاز به آموزش مهارت های زندگی دارد و باید آموزش قبل ازدواج و مهارت های زندگی به دانش آموزان و دانشجویان به خوبی ارائه شود.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: ارائه مشاوره می تواند از بروز واقعه طلاق و آسیب های اجتماعی پس از آن جلوگیری کند و عموم مردم برای مشاوره پیش از ازدواج میتوانند از نقاط مختلف استان، شهرستانها و روستاها با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته و خدمات مشاورهای موردنیاز خود را دریافت کنند و خط مشاوره ۱۴۸۰ نوعی مشاوره اورژانسی است.
محمدی قیداری تاکید کرد: مشاوران متخصص مستقر در خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ راهنماییهای اولیه پیرامون مشکل مربوطه را به تماسگیرندگان ارائه میدهند و در صورت تشخیص نیاز به مداخلات درمانی و رواندرمانی فرد به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده میشود.
وی یاد آور شد: خط ۱۴۸۰ بهصورت دو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب آماده پاسخگویی و ارائه خدمات مشاورهای به تماسگیرندگان است.
مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: توجه به امر آموزش های قبل ازدواج جلوی بسیاری از هزینه ها را می گیرد و همچنین باعث تقویت بنیان خانواده شده و از روند صعودی طلاق جلوگیری می کند.
محمدی قیداری ابراز کرد: باید در جامعه فرهنگ آموزش قبل از ازدواج و مهارت های زندگی به خوبی فرهنگ سازی شود تا جوانان با دید درست و منطقی اقدام به ازدواج بکنند.
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