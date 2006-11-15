پگاه مقتدرانه پیش می رود / صدرنشینی یک تیم زنجانی در گروه دوم

به گزارش خبرنگارمهر، در بازیهای برگزار شده روز گذشته پگاه گیلان با ارائه یک بازی زیبا و هجومی شموشک نوشهر نزدیک ترین تعقیب کننده خود در جدول رده بندی گروه الف را با سه گل از پیش رو برداشت و با 16 امتیاز جایگاه خود در صدرجدول این گروه را تقویت کرد. نتایج دیگر بازیهای این گروه به شرح زیر است:

شاهین بوشهر یک - استقلال دزفول یک

اتکا تهران یک - شیرین فرازکرمانشاه یک

پگاه گیلان 3 - شموشک نوشهر صفر

اکباتان تهران صفر - کشت و صنعت شوشتر یک

ماشین سازی 2 - مقاومت مرصاد شیراز یک

* با توجه به شکست سنگین 5 بر یک کوثر تهران برابر شهرداری بندرعباس، تیم فوتبال صنعت روی زنجان توانست با کسب برتری بر صنایع اراک در پایان دیدارهای برگزار شده روز گذشته صدر جدول گروه دوم را از آن خود کند. نتایج بازیهای روز گذشته در گروه ب لیگ آزادگان در زیر می آید:

صنعت روی زنجان یک - صنایع اراک صفر

شهرداری بندرعباس 5 - آتیه سازان کوثر تهران یک

سرخپوشان دلوار افزار تهران صفر - پیام مشهد یک

نیروی زمینی تهران یک - دیهیم اهواز یک