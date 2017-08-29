به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه دوشنبه در دیدار با دیدار با اعضای ستاد بازسازی واقعه غدیر که در دفتر این استاد حوزه علمیه قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: واقعه غدیر نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و می‌بایست در راستای تبیین و بازسازی این واقعه مهم تاریخ اسلام تلاش کرد.

وی ابراز داشت: واقعه غدیر هنوز همانند عاشورا جایگاه خود را پیدا نکرده است که در راستای احیا و زنده نگه داشتن واقعه غدیر ‌باید اهتمام لازم را داشته باشیم تا این اتفاق بزرگ از اذهان به فراموشی سپرده نشود.

امام جمعه قم با تقدیر از برنامه ریزی‌های صورت گرفته در راستای بازسازی واقعه غدیر در شهرهای مختلف کشور بیان داشت: خوشبختانه این واقعه به گونه‌ای بازسازی می‌شود که حساسیتی بر نمی‌انگیزد و این بازسازی فقط با توجه به مخاطبان شیعه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در خصوص زنده نگه داشتن غدیر باید برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد، افزود: سخنرانی‌ها، اطعام دادن، انتقال پیام غدیر با زبان هنر و برگزاری همایش‌های مختلف می‌تواند در این راستا مؤثر باشد و باید تلاش کرد تا با بهره‌برداری از ابزارهای مختلف واقعه بزرگ غدیر را تبیین کرد.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: آنچه که در برنامه ریزی‌های مربوط به واقعه غدیر مهم به شمار می‌رود این است که باید تلاش کنیم تا معرفت افراد نسبت به امام علی(ع) افزایش یابد و این موضوع نباید مورد غفلت واقع شود و باید زندگی امیرالمؤمنین(ع) الگوی رفتاری افراد جامعه باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ولایت فقیه در حقیقت استمرار امامت است، افزود: نقش رهبری در واقعه غدیر آشکار است که اگر بتوان ولایت فقیه را با غدیر پیوند دهیم مفهوم مورد نیاز در حوزه غدیر محقق خواهد شد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: واقعه غدیر منحصر به دهه ولایت نیست بلکه ‌باید در طول سال به این امر مهم اهتمام داشت و آن را زنده نگه داشت و این به دلیل آن است که واقعه غدیر محدود به مکان و زمان خاصی نیست.