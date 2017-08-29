فعالیت های انجام شده در حوزه فرهنگی در زنجان کافی نیست

سید بیوک موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه حرکت ها و اقدامات خوبی در حوزه فرهنگی در استان زنجان انجام شده است، افزود: با این اقدامات انجام شده باز کافی نیست و باید تقویت شود.

وی اظهار کرد: باید دستگاه های فرهنگی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و ایجاد شادابی در جامعه بیشتر تلاش کرده و مدیریت لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: ایجاد شادی و نشاط باید به عنوان یکی از اولویت های دستگاه های فرهنگی استان زنجان مطرح باشد و هر دستگاهی موجب نشاط جامعه شود حمایت لازم را داریم.

موسوی تاکید کرد: آسیب های اجتماعی جامعه را تهدید می کند و برگزاری برنامه های شاد و مفرح باعث کاهش این آسیب ها می شود و همچنین باید اقدامات فرهنگی توسعه یابد و برای توسعه فعالیتها و اقدامات فرهنگی و ایجاد فضای مفرح و شاد باید همه دستگاه ها پای کار باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یاد آورشد: از فعالیت دستگاهایی که در راستای توسعه نشاط و شادابی و جلوگیری از ایجاد و توسعه آسیب های اجتماعی در جامعه تلاش کند حمایت می کنیم.

موسوی گفت: ظرفیت های بسیار زیادی در شهر زنجان است که مغفول مانده و دستگاههای مختلف هم ظرفیتهای زیادی دارند که بی توجهی کرده اند و یا نگاه اجتماعی و مردمی و فرهنگی نبوده و این نگاه ها است که کارها را جلو می برد.

وی تصریح کرد: امروز جامعه به شادی نیاز دارد و توجه به این امر مهم سلامتی جامعه را تضمین می کند و توجه به فعالیتهای فرهنگی جلوی توسعه آسیبهای اجتماعی را می گیرد.