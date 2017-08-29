  1. استانها
  2. البرز
۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

هم‌زمان با هفته دولت؛

پروژه‌های عمرانی طالقان افتتاح شد/بهره‌برداری از راه‌های روستایی

پروژه‌های عمرانی طالقان افتتاح شد/بهره‌برداری از راه‌های روستایی

طالقان – هم‌زمان با هفته دولت پروژه‌های عمرانی شهرستان طالقان با حضور استاندار البرز و مسئولان شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز و هیئت همراه امروز صبح سه‌شنبه پس از حضور در روستای «زیدشت» از توابع شهرستان طالقان؛ مرکز جامع سلامت، زمین چمن مصنوعی و محور اصلی این روستا را افتتاح کرد.

این مرکز سلامت در ۳۷۵ مترمربع و بااعتباری معادل ۳۵۰ میلیون تومان احداث‌شده و بنا است ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای توسعه این مرکز هزینه شود.

در این مرکز خدمات دندانپزشکی، تغذیه، بهداشت محیط ارائه خواهد شد همچنین تعداد کارکنان مرکز جامع سلامت زیدشت چهار نفر و جمعیت تحت پوشش آن هزار ۴۰۲ نفر است.

افتتاح ساختمان دهیاری روستای «باریکان»، طرح آبیاری در روستای «نورکش»، کنفرانس خبری، حضور در گلزار شهدای روستای سوهان، ملاقات مردمی و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های امروز هیئت استاندار در شهرستان طالقان است.

کد مطلب 4072585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها