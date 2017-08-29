به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز و هیئت همراه امروز صبح سه‌شنبه پس از حضور در روستای «زیدشت» از توابع شهرستان طالقان؛ مرکز جامع سلامت، زمین چمن مصنوعی و محور اصلی این روستا را افتتاح کرد.

این مرکز سلامت در ۳۷۵ مترمربع و بااعتباری معادل ۳۵۰ میلیون تومان احداث‌شده و بنا است ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای توسعه این مرکز هزینه شود.

در این مرکز خدمات دندانپزشکی، تغذیه، بهداشت محیط ارائه خواهد شد همچنین تعداد کارکنان مرکز جامع سلامت زیدشت چهار نفر و جمعیت تحت پوشش آن هزار ۴۰۲ نفر است.

افتتاح ساختمان دهیاری روستای «باریکان»، طرح آبیاری در روستای «نورکش»، کنفرانس خبری، حضور در گلزار شهدای روستای سوهان، ملاقات مردمی و دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های امروز هیئت استاندار در شهرستان طالقان است.