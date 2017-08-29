دستاورد نامه وزارت دلسردی اهالی کشتی است/ به وزیر مشاوره بد دادند

رضا لایق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه وزارت ورزش در خصوص پیگیری نتایج رقابتهای جهانی فرانسه اظهار داشت: تنها چیزی که می توان در واکنش به این نامه مطرح کرد این است که ای کاش وزیر ورزش و مشاورانش نسبت به ناکامی تمامی رشته های ورزشی اینگونه رفتار می کردند و این جدیت در پیگیری فقط به رشته کشتی ختم نمی شد.

وی افزود: به نظر من دلیل اصلی انتشار این نامه، مشاوره های نامناسبی بود که توسط اطرافیان وزیر به وی داده شده و به نظر من تنها دستاورد این نامه چیزی به جز دلسردی افراد زحمتکش و خادم به کشتی نیست.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: فدراسیون با تمام جدیت پیگیر این نتایج است و با شناختی که از رسول خادم دارم مطمئنم که او به هیچ عنوان از کنار این موضوع به سادگی نخواهد گذشت. ما بزودی توسط کارشناسان شورای فنی و اهالی کشتی، عملکرد تیم ملی را آسیب شناسی خواهیم کرد و در نهایت به مردم که علاقمندان واقعی کشتی هستند، توضیح و پاسخ خواهیم داد.

لایق افزود: فدراسیون کشتی در ۶ سال گذشته با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت خود توانسته در بسیاری از میادین مهم جهانی و المپیک به افتخارات بزرگی برسد، طبیعتا در برخی از میادین هم نتوانستیم به آنچه که در ذهنمان بود دست یابیم. دلیل این موضوع هم پایبندی به قانون وفرایند انتخابی است. هر نقطه ضعف و قوتی در میادین بزرگ مشخص می شود و تا زمانیکه کشتی گیران در این میادین حضور نیابند هیچگاه به مردان بزرگ کشتی تبدیل نخواهند شد. میداین بزرگ به مردان بزرگی نیاز دارند که باید در کوران مسابقات مهم ساخته شوند.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل در انتشار نامه از سوی وزارت ورزش که با لحنی تند تهیه و تنظیم شده بود اینکه چطور نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی با ترکیبی از جوانان کم تجربه و تازه وارد و همچنین قهرمانی مجدد حسن یزدانی بلافاصله بعد از المپیک ریو چندان به چشم نیامد؟ این اقدام از سوی وزارت ورزش بسیار عجولانه بود و ما انتظار داشتیم که وزیر مثل همیشه که در سالن مسابقات حضور داشت و حامی کشتی بود، این بار هم باز نیز اینچنین عمل می کرد و بلافاصله با انتشار نامه به این موضوع واکنش نشان نمی داد.

دبیر فدراسیون کشتی در پایان خاطر نشان کرد: نگرانی و توجه و پیگیری وزارت ورزش کاملا منطقی و به جاست و هیچ انتقادی نسبت به این موضوع نداریم، اما امیدواریم همین جدیت و پیگیری نسبت به حل مشکلات کشتی گیران مدال آور و قهرمان نیز توجه کنند و نسبت به شغل و معیشت آنها حساسیت و جدیت اینچنینی نشان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته وزارت ورزش با انتشار نامه ای اعلام کرد با توجه به نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ پاریس لازم است کار گروهی تشکیل و دلایل ناکامی و راهکارهای مناسب را تا ۲۰ روز دیگر ارائه کند.