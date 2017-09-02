جلال طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تساوی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی اظهار داشت: برگ برنده تیم ملی ایران در بازی با کره جنوبی، صعود زودهنگام به جام جهانی بود و این باعث شده بود که استرس از روی تیم ما برداشته شود. نتیجه این بازی شاید برای اما اهمیت نداشت، اما بهر صورت کره، کره بود و این بازی برای ما حساس بود. از دیرباز یک رقابت خاصی در فوتبال بین دو کشور وجود داشته و این رقابت خاص باعث می‌شود که بازی دو تیم در هر شرایطی حساس باشد.

وی در خصوص تغییر نسل در تیم ملی تصریح کرد: کی‌روش بسیار هوشمندانه از دو سال پیش دست به تغییر نسل و جوانگرایی زد. او می‌دانست که تعدادی از بازیکنان در جام جهانی سن شان بالا می‌رود و کارایی لازم را ندارند و از همان دو سال پیش تغییر نسل را شروع کرد تا در جام جهانی ۲۰۱۸ شرایط سنی تیم ملی ایران مناسب باشد.

سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا این تیم با توجه به بهترین صعود به جام جهانی می‌تواند بهترین تیم ملی تاریخ فوتبال ایران باشد یا خیر بیان داشت: پاسخ این سئوال را الان نمی‌شود داد. باید صبر کنیم و عملکرد تیم ملی را در جام جهانی ببینیم؛ بعد در این خصوص اظهار نظر کنیم. عیار واقعی این تیم در خود جام جهانی مشخص می‌شود.

طالبی در این خصوص بیان داشت: این درست که ما صعود راحت و زودهنگام و مقتدرانه‌ای داشتیم ولی بدون این که بخواهیم زحمت ملی پوشان، کی‌روش و فدراسیون را لوث کنیم باید بگوییم واقعیت این است که رقبای ما هم افت کرده بودند. مثلا همین کره واقعا آن کره قدیم و همیشگی نبود. وقتی در این گروه تیمی مثل سوریه با این همه مشکلات ورزشی، اجتماعی، سیاسی و جنگی می‌تواند عرض اندام کند باید گفت که دیگر تیم‌ها افت کرده‌اند. ضمن این که تیم ما در این مسابقات فوق العاده بود.

سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۹۸ فرانسه در خصوص بهترین عملکرد تیم ۹۸ در جام جهانی تصریح کرد: من دغدغه این را ندارم که تیم ملی کی‌روش بهتر از تیم ملی ۹۸ نتیجه بگیرد. خیلی‌ها از من می‌پرسند ناراحت نمی‌شوی اگر رکوردت در جام جهانی شکسته شود؟ من هم به همه می‌گویم من اصلا برای خودم رکوردی قائل نیستم که از شکسته شدن آن ناراحت باشم. اما اگر قرار است عملکرد تیم ملی در ۹۸ فرانسه یک رکورد باشد، آرزو می‌کنم که این رکورد هرچه زودتر شکسته شود و تیم ملی در روسیه عملکردی به مراتب بهتر از فرانسه داشته باشد.

سرمربی تیم پیروز ایران برابر آمریکا در ۹۸ فرانسه در خصوص آن بازی اظهار کرد: خوشحالم سرمربی تیمی بودم که تاریخی ترین بازی ایران را انجام داد. آن بازی تکرار شدنی نیست. بی‌جهت نبود که فیفا بر آن نام بازی قرن را گذاشت و این توفیقی بود که خداوند به من داد تا سرمربی تیم ملی در آن بازی باشم. آن بازی لحظه به لحظه‌اش برای من خاطره است و هرگز آن را فراموش نمی‌کنم.

پیشکسوت تیم استقلال در ادامه در خصوص شرایط تیم استقلال و اولتیماتوم هیات مدیره به منصوریان تصریح کرد: من «اولتیماتوم» را درک نمی‌کنم و منظور هیات مدیره را نمی‌فهمم. اگر یک مربی را قبول دارند باید تا آخرین لحظه از او حمایت کنند و اگر هم قبول ندارند که باید با او قطع رابطه همکاری کنند. نه این که با این موضع گیری بخواهند سرمربی را گوشه رینگ گیر بندازند.

وی افزود: چه کسی است که منظور هیات مدیره استقلال را از این موضع گیری متوجه نشود؟ آنها می‌خواهند عرصه را بر منصوریان تنگ کنند. این تصمیم در قبال سرمربی باعث می‌شود که مربی اقتدارش را از دست بدهد و بازیکنان هم بلاتکلیف شوند. من بدبین نیستم اما بدبینانه‌اش این می‌شود که شاید بعضی از بازیکنان هم از موقعیت استفاده و یا بهتر بگویم سوء استفاده کنند و بخواهند موقعیت سرمربی را متزلزل تر کنند.