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۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

دادستان کل:

در دستگاه قضایی با کمبودهای عدیده مواجهیم

در دستگاه قضایی با کمبودهای عدیده مواجهیم

دادستان کل کشور از دولت و مجلس خواست بیش از گذشته به فکر رفع مشکل کمبود بودجه، اعتبار و نیروی انسانی قوه قضاییه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز به صورت سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران واقع در خیابان خارک بازدید کرد و از نزدیک ضمن گفتگو با مردم، قضات و کارکنان و مسئولان  این دادسرا بر روند انجام امور نظارت کرد.

در این دیدار سرزده که دو ساعت طول کشید دادستان کل کشور به بررسی نحوه رسیدگی به پرونده ها و مشکلات موجود در نحوه خدمت رسانی به مردم پرداخت و در گفتگو با مردم در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و در مواردی دستورات قانونی لازم را صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان نیز در جلسه ای با دادستان عمومی و انقلاب تهران و مسئولان این مجمتمع دادسرایی گزارشی از تعداد پرونده ها و روند رسیدگی به آن، همچنین مهمترین مشکلات و کمبودهای موجود در ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران دریافت کرد.

دادستان کل کشور پس از انجام دیدار سرزده خود با تاکید بر اینکه وظیفه ماست که به همکاران عزیزمان سرکشی کنیم و از نزدیک کارها را ببینیم  گفت:متاسفانه در دستگاه قضایی با مشکلات و کمبودهای عدیده از جمله کمبود نیروی انسانی و کمبود امکانات مواجه هستیم که تبعات و آثار منفی آن متاسفانه دامن مردم عزیزو مراجعان به دستگاه قضایی را می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه کثرت مراجعه به دستگاه قضایی بسیار بالا و امکانات و اعتبارات این دستگاه در خدمت رسانی به مردم پایین است افزود:به عنوان نمونه،به ما اطلاع دادند که متاسفانه یکی از همکاران محترم ما در این دادسرا چند ماهی است که بیمار شده و همین مسئله موجب تعطیلی شعبه شده است چرا که نیروی جایگزینی برای این همکار تا رفع کامل بیماری او وجود ندارد و فشار کاری آن قطعا به دیگر همکاران و در نهایت به مراجعان وارد می شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: از دولت و مجلس محترم درخواست داریم که در تامین بودجه و اعتبارات و نیروی انسانی دستگاه قضایی بیش از پیش همکاری کنند که اگر این همکاری صورت گیرد منافع آن در نهایت به مردم می رسد و اگر همکاری نشود فشارش در نهایت به مردم وارد شده و موجب اطاله دادرسی می شود.

منتظری افزود: کار دستگاه قضایی بسیار مهم، سخت و طاقت فرساست و قضات و کارکنان دستگاه قضایی بسیار پرتلاش هستند با این حال امیدواریم مسئولان امر تدبیر کنند تا از حجم مشکلات ما کاسته شود.

دادستان کل کشور در پایان گفت: مسائل و مشکلات این ناحیه از دادسرای تهران را امروز از نزدیک لمس کردیم که گزارش نهایی آن را به رییس قوه قضاییه ارائه می کنیم.

کد مطلب 4072724

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