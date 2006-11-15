افزایش مصرف نمک باعث نارسایی قلب و کلیه می شود

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصرف نمک تا حدود یک میلی گرم در روز برای بدن ضروری است تا باعث جلوگیری از کاهش فشار خون، اختلال در فعالیت قلب و کلیه و ادرار شود.

دکتر ایرج خسرونیا اظهار داشت: مصرف بیش از حد لزوم نمک باعث ورود مقدار زیادی از نمک به سلولهای بدن شده و همراه خود مقدار زیادی آب جمع می کند که این موجب افزایش وزن به علت تجمع آب در بدن می شود.

وی گفت: تجمع آب در بدن باعث جمع شدن آب در اطراف ریه و قلب شده و باعث تنگی نفس در فرد خواهد شد. همچنین زمانی که نمک به مقدار زیادی وارد بدن شود ، کلیه توانایی دفع آن را ندارد بنابراین باعث افزایش فشار خون خواهد شد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه فقط افزایش فشار خون در بدن به تنهایی می تواند موجب بسیاری از بیماریها خواهد شد، تصریح کرد: درصورت ورود بیش از حد نمک به بدن قلب باید با فشار بیشتری خون را به جلو براند اما نمک های موجود در سلول ها و جداره های رگ خونی مانع از حرکت طبیعی خون در رگ ها شده و باعث ابتلای فرد به نارسایی های قلبی می شود.

خسرونیا با بیان اینکه افزایش بیش از نمک باعث ورم مغزی شدن می شود، گفت: نمک در عین ضروری بودن مقدار کم آن برای بدن، در صورت افزایش مصرف می تواند یکی از خطرناکترین املاحی است که از طریق مواد غذایی مختلف وارد بدن شود.