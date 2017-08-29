اعتبار دهیاری های استان قزوین به ۲۰۰۰ میلیارد ریال رسید

کریم حبیبی انبوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا مرداد ماه سال جاری بیش از۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری های استان قزوین تخصیص یافته است.

حبیبی انبوهی افزود: از آغاز فعالیت دهیاری های استان از سال ۸۲ تا مرداد ۹۲ جمعا ۹۵۰ میلیارد ریال به دهیاری های استان تخصیص یافته است و در طول مدت فعالیت دولت یازدهم این مبلغ به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از آغاز تاسیس دهیاری‌ها تا سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۳۱۳ پروژه توسط دهیاری های استان اجرا شده که این میزان از آغاز دولت یازدهم تا هفته دولت امسال به ۲۶۴۷ پروژه افزایش یافته است.

حبیبی تصریح کرد: توجه و رویکرد دولت به آبادانی مناطق روستایی و محروم قابل توجه ات و امیدواریم با مشارکت مردم این مناطق شاهد توسعه روزافزون روستاها باشیم.

وی بیان کرد: عمران و آبادانی مناطق روستایی موجب مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی این مناطق می شود و با این روند روستاها به عنوان مراکز تولید کشاورزی می تواند همچنان در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.