میزان کشف سرقت احشام در نطنز ۳ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بنی آدمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: سرقت احشام یکی از مشکلات موجود در نطنز است که خوشبختانه در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حوزه کشف سرقت احشام رشد سه برابری داشتیم.

وی تصریح کرد: در سطح شهرستان نطنز چندین باند سرقت دستگیر شد که شش نفر از دستگیرشدگان، سارقین احشام بوده اند که در بازجویی های به عمل آمده از آنها به بیش از ۲۰ مورد سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز افزود: علاوه بر این شش نفر، با همکاری پلیس یکی از شهرستان های همجوار یک باند ۵ نفره سرقت احشام نیز دستگیر شدند که به مراجع قضایی در حال بازجویی هستند.

وی با اشاره با کشفیات سرقت در سایر حوزه ها بیان کرد: در کشفیات سرقت های خشن با رشد چهار برابری و کشفیات سرقت منزل با رشد ۱.۵ برابری در شهرستان نطنز روبرو بوده ایم.

بنی آدمی در پایان یادآور شد: برای جلوگیری از سرقت احشام، مردم دامداری های خود را به سیستم های امنیتی مجهز کنند و با نیروی انتظامی همکاری جامع و کامل داشته باشند.