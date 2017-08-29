۴ اکیپ دامپزشکی اسدآباد بر ذبح دام در روز عیدقربان نظارت دارند

عادل بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به گرمی هوا و بیماری تب کریمه کنگو، نظارت های بیشتری در عیدقربان امسال بر ذبح دام صورت می گیرد.
وی افزود: نیروهای دامپزشکی از مدت ها قبل آموزش دیده و در روز عید قربان آماده باش هستند.
رئیس دامپزشکی شهرستان اسدآباد تاکید کرد: کشتارگاه صالح آباد در روز عیدقربان به صورت رایگان نسبت به ذبح دام های حاجیان اقدام می کند.
وی بیان کرد: به مردم توصیه می شود تاحد امکان در معابر عمومی دام ذبح نکنند و درصورت اضطرار از ماسک، روپوش و دستکش استفاده شود.
بصیری عنوان کرد: گوشت گرم باید به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و سردخانه ها نگهداری و پس از انجماد مصرف شود.
وی عنوان کرد: به همه مردم توصیه می کنیم از خرید دام هایی که بر روی بدن آنها حشرات مشکوک مانند «کنه» وجود دارد، خودداری کنند.
رئیس دامپزشکی شهرسان اسدآباد تاکید کرد: هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در اسدآباد دیده نشده و دامپزشکی شهرستان با هرمورد مشکوکی از این نوع بیماری مقابله می کند.
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