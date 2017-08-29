۴ اکیپ دامپزشکی اسدآباد بر ذبح دام در روز عیدقربان نظارت دارند

عادل بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به گرمی هوا و بیماری تب کریمه کنگو، نظارت های بیشتری در عیدقربان امسال بر ذبح دام صورت می گیرد.

وی افزود: نیروهای دامپزشکی از مدت ها قبل آموزش دیده و در روز عید قربان آماده باش هستند.

رئیس دامپزشکی شهرستان اسدآباد تاکید کرد: کشتارگاه صالح آباد در روز عیدقربان به صورت رایگان نسبت به ذبح دام های حاجیان اقدام می کند.

وی بیان کرد: به مردم توصیه می شود تاحد امکان در معابر عمومی دام ذبح نکنند و درصورت اضطرار از ماسک، روپوش و دستکش استفاده شود.

بصیری عنوان کرد: گوشت گرم باید به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و سردخانه ها نگهداری و پس از انجماد مصرف شود.

وی عنوان کرد: به همه مردم توصیه می کنیم از خرید دام هایی که بر روی بدن آنها حشرات مشکوک مانند «کنه» وجود دارد، خودداری کنند.

رئیس دامپزشکی شهرسان اسدآباد تاکید کرد: هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو در اسدآباد دیده نشده و دامپزشکی شهرستان با هرمورد مشکوکی از این نوع بیماری مقابله می کند.

