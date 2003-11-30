جوكار، سيفي و رضايي در قهرماني كشور كشتي مي گيرند

محمدحسين سليماني، رييس هيات كشتي استان همدان درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" ضمن اعلام اين خبرگفت: مسابقات كشتي انتخابي استان روزهاي 12 تا 14 آذرماه در همدان برگزارمي شود و پس ازآن تركيب تيم همدان دررقابت هاي قهرماني كشورانتخاب ومعرفي خواهد شد.

سليماني درمورد اينكه زمان انتخاب كشتي گيران منتخب استان همدان مشكلي را براي آنها بوجود نخواهد آورد، يادآورشد: اكثركشتي گيران شاخص ما درآمادگي خوبي بسرمي برند ودرمسابقات انتخابي مشكلي براي آنان به وجود نخواهد آمد.

وي ازحميد سيفي، مسعود مصطفي جوكار، محمد رضايي وجليل جگرگوشه بعنوان كشتي گيران شاخص همدان دررقابتهاي قهرماني كشورنام برد ودرمورد ميزباني تهران دراين رقابتهاتصريح كرد: به شخصه ازانجام اين مسابقات درتهران راضي نيستم. تهران در گذشته هيچگاه ميزبان خوبي نبوده ومشكلات زيادي براي تيم هاي شهرستاني پيش آمده است، اميدوارم ازاين به بعد چنين مشكلي وجود نداشته باشد. اما همانطوركه مي دانيد رفت وآمد تيم ها درتهران هم مشكل است چه برسد به ديگرمسائل.

وي با اشاره به عدم پرداخت بودجه ي هياتهاي كشتي استانها ازسوي فدراسيون كشتي تاكيد كرد: مشكلات ملي حتي دراعزام تيم به مسابقات قهرماني كشورموثر است، 9 ماه ازسال گذشته اماازپول هيچ خبري نيست، هيات كشتي همدان 13- 12 ميليون تومان بدهكار است وفقط با وعده هاي امروزوفردا مواجه است.

سليماني درپايان اززمان برگزاري مجمع عمومي فدراسيون كشتي براي بررسي مسايل ومشكلات مالي فدراسيون اظهاربي اطلاعي كرد.