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۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

کارگاه آموزشی و پژوهشی کمانچه در حوزه هنری لرستان برگزار شد

کارگاه آموزشی و پژوهشی کمانچه در حوزه هنری لرستان برگزار شد

خرم آباد - مسئول واحد موسیقی حوزه هنری لرستان از برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی کمانچه توسط این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد سیفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پژوهشی کمانچه در حوزه هنری لرستان اظهار داشت: در این کارگاه یک روزه که جمعی از هنرمندان آهنگساز  و همچنین پیشکسوتان موسیقی لرستان حضور داشتند، استاد رضا پرویز زاده به بررسی آثار قدما در زمینه نوازندگی ساز کمانچه و همچنین شیوه های کمانچه نوازی در لرستان و رویکرد نسل جدید موسیقی لرستان در مواجهه با تجربه فضاهای جدید موسیقایی پرداخت.

وی گفت: در ادامه این برنامه نیز از شیوه های ملودی سازی موسیقی لری در ادوار گذشته و راه کارهای گسترش و انتشار آن در سطح موسیقی ملی ایران سخن به میان آمد.

بنابر این گزارش، استاد رضا پرویز زاده مدرس و عضو هیت علمی دانشگاه هنر تهران است و تا کنون چندین کار پژوهشی در حوزه موسیقی لرستان انجام داده است و اجرای قطعات موسیقی توسط گروه موسیقی (سنا) از بخش های دیگر این برنامه بود.

کد مطلب 4073004

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