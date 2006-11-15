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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

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وحید شمسایی بهترین بازیکن سال 2006 آسیا می شود

وحید شمسایی بهترین بازیکن سال 2006 آسیا می شود

وحید شمسایی ملی پوش فوتسال کشورمان در نظرسنجی اخیر سایت کنفدراسیون فوتسال آسیا به عنوان بخت نخست برترین فوتسالیست سال 2006 آسیا معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، درنظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا وحید شمسایی ملی پوش کشورمان با 43/71 درصد، بخت نخست کسب عنوان برترین فوتسالیست سال 2006 آسیا معرفی شده است. کنیچیرو کوگوره از ژاپن با 22/22 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. عبدالغدیر عطیل از عراق با 17/3 درصد در رتبه سوم این نظرسنجی جای گرفته و آندره پستریاکف و هورشید تایی بائف از قرقیزستان و ازبکستان هر دو با 59/1 درصد در رتبه های بعدی این نظرسنجی قرار دارند.

مراسم اهدا جوایز بهترین های سال 2006 فوتبال آسیا روز 29 نوامبر – 8 آذر - در هتل پالاس ابوظبی امارات برگزار می شود و شمسایی یکی از نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن سال آسیاست.

کد مطلب 407313

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