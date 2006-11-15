وحید شمسایی بهترین بازیکن سال 2006 آسیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، درنظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا وحید شمسایی ملی پوش کشورمان با 43/71 درصد، بخت نخست کسب عنوان برترین فوتسالیست سال 2006 آسیا معرفی شده است. کنیچیرو کوگوره از ژاپن با 22/22 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. عبدالغدیر عطیل از عراق با 17/3 درصد در رتبه سوم این نظرسنجی جای گرفته و آندره پستریاکف و هورشید تایی بائف از قرقیزستان و ازبکستان هر دو با 59/1 درصد در رتبه های بعدی این نظرسنجی قرار دارند.

مراسم اهدا جوایز بهترین های سال 2006 فوتبال آسیا روز 29 نوامبر – 8 آذر - در هتل پالاس ابوظبی امارات برگزار می شود و شمسایی یکی از نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن سال آسیاست.