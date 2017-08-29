روند انتخاب سرپرست و شهرداران در شهرستان البرز منطقی است

در پی انتشار خبرهایی در سایت های مجازی در خصوص بروز اختلاف در برخی شوراهای شهری، رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب برخی مطالب منتشر شده در سایتها اظهار داشت: باید بپذیریم با هر تغییر و تحولی شاهد یک سری رویدادها و اظهارنظر و موضع گیریها خواهیم بود که شاید با گذشته متفاوت باشد و این روند طبیعی است و نباید به گونه ای دیگر تلقی شود.

وی افزود: در شهرستان البرز در روزهای اخیر جلسات متعددی در شوراهای شهری در محمدیه، الوند، بیدستان، شریفیه با حضور منتخبان جدید و قدیم برگزار شده و پس از اعلام دیدگاهها و تبادل نظر برای تعیین شهردار و یا سرپرست تصمیم لازم گرفته شده است.

عسگری تصریح کرد: در همه این شهرها اعضاء برای تشکیل کمیسیون ها و انتخاب سرپرست به توافق رسیده اند و در شهر الوند که مسائل خلاف واقعی در خصوص ترک جلسات شورا و یا حضور نیافتن برخی اعضاء در شبکه های مجازی مطرح شد صحت ندارد.

وی یادآورشد: شش عضو شورا در جلسات تعیین سرپرست شرکت کردند و نفر هفتم به دلیل داشتن حرفه پزشکی به دلیل موجه نتوانست حضور یابد اما سایر اعضاء در تعیین سرپرست شهردار توافق کردند و روال عادی، منطقی و قانونی بود و مشکلی نداشتیم.

فرماندار شهرستان البرز بیان کرد: وقتی مراسم معارفه برگزار شده بیانگر حضور اکثریت اعضاء در شورای الوند است اما در برخی سایتها مطالب خلاف واقع مطرح شده که صحت ندارد و این فشارها دنبال ایجاد جنجال و تحمیل برخی مسائل به شوراهاست که خوشبختانه با ورود دادستانی و تذکر به افرادی که جنجال آفرین شده اند فشارهای رسانه ای کمتر شده است.

وی بیان کرد:باید فرصت دهیم تا اعضاء با آرامش سوابق نامزدهای شهرداری را بررسی کرده ودر آرامش تصمیم بگیرند و این که در جلسات غیر رسمی میتوانند به جمع بندی واحد برسند عادی و طبیعی است.

روند فعالیت شوراها در شهرستان البرز بدون مشکل است

عسگری تصریح کرد: در شهرستان البرز در حوزه شوراها هیچ مشکلی نداریم و کارها بر اساس قانون جلو می رود و هرجا انحرافی دیده شود بلافاصله تذکر و راهنمایی لازم داده می شود تا کارها در مسیر درست قرار گیرد.

فرماندار شهرستان البرز اظهارداشت:از منتخبان مردم در شوراهای شهری انتظار داریم درانتخاب شهرداران مورد نظر تلاش کنند تا با بررسی کامل و دقیق به گزینه ای برسند تا افکار عمومی و مردم هم آن را بپذیرند و این مقبولیت موجب شود تا شهردار با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

وی از رسانه ها نیز خواست با دقت در انتشار اخبار درست و غیر جنجالی از ایجاد جو روانی در زمینه انتخاب شهردار و یا سرپرستان شهرداری خودداری کرده و در همراهی با منتخبان مردم کوشا باشند.