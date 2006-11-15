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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

با هدف اتصال بزرگراه چمران به نواب ؛

فاز اول اجرایی احداث تونل توحید به پایان رسید

انتخاب پیمانکار ، مطالعات اجرایی پروژه ، شناسایی تاسیسات شهری منطقه و معارضین ملکی و تاسیس کارگاه پروژه احداث تونل توحید در فاز اول به پایان رسیده و بزودی فاز دوم احداث پروژه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اظهار داشت: بر اساس قراردادی که شهرداری تهران با پیمانکار این پروژه منعقد کرده است تونل توحید تا دو سال و نیم دیگر به بهره برداری می رسد.

مهندس مسعود نصر آزادانی افزود: تونل توحید از خیابان باقرخان آغاز شده و تا بعد از خیابان آذربایجان ادامه دارد و در واقع بزرگراه چمران را به بزرگراه نواب متصل می کند.

وی خاطر نشان کرد: خیابان‌های اطراف میدان توحید روزانه شاهد بار ترافیکی سنگین هستند و طی سال های گذشته شهرداری تهران فقط با انجام برخی اصلاحات هندسی برای کاهش مشکلات ترافیکی این میدان ‌اقدام کرده است و با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات شهروندان تهرانی برطرف خواهد شد.

نصر آزادانی افزود: با احداث تونل توحید بار ترافیکی میادین توحید و جمهوری 70 درصد کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 407316

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