فاز اول اجرایی احداث تونل توحید به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اظهار داشت: بر اساس قراردادی که شهرداری تهران با پیمانکار این پروژه منعقد کرده است تونل توحید تا دو سال و نیم دیگر به بهره برداری می رسد.

مهندس مسعود نصر آزادانی افزود: تونل توحید از خیابان باقرخان آغاز شده و تا بعد از خیابان آذربایجان ادامه دارد و در واقع بزرگراه چمران را به بزرگراه نواب متصل می کند.

وی خاطر نشان کرد: خیابان‌های اطراف میدان توحید روزانه شاهد بار ترافیکی سنگین هستند و طی سال های گذشته شهرداری تهران فقط با انجام برخی اصلاحات هندسی برای کاهش مشکلات ترافیکی این میدان ‌اقدام کرده است و با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات شهروندان تهرانی برطرف خواهد شد.

نصر آزادانی افزود: با احداث تونل توحید بار ترافیکی میادین توحید و جمهوری 70 درصد کاهش خواهد یافت.