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۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد؛

برنامه ریزی برای کسب نتایج مطلوب در المپیک ۲۰۲۰

برنامه ریزی برای کسب نتایج مطلوب در المپیک ۲۰۲۰

مشهد- وزیر ورزش و جوانان گفت: برنامه ریزی کردیم تا در المپیک ۲۰۲۰ در برخی رشته ها نتایج مطلوب داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح استخر قهرمانی شهید «حججی» در مشهد اظهارکرد: تلاش می کنیم در دولت دوازدهم بر روی ورزش های مادر از جمله دو و میدانی سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: این ورزش ها تاثیر مهمی بر روی ایجاد نشاط و شادی در جامعه دارند و می توانند در حوزه قهرمانی نیز مدال آور باشند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف از روئسای فدراسیون های شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک خواسته ایم برنامه خود را برای کسب نتایج مطلوب در المپیک ۲۰۲۰ به وزارت ورزش و جوانان اعلام کنند.

سلطانی فر بیان کرد: البته برنامه ریزی برای موفقیت در مجامع بین المللی و بازی های آسیایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه ورزشی گفت: ساخت مجموعه های ورزشی از جمله استخر قهرمانی شهید حججی در همین راستا انجام می شود.

شایان ذکر است ساخت استخر قهرمانی شهید حججی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از ۱۳۸۷ آغاز شده  و دارای هشت خط شنا ،سونا و جکوزی می باشد.همچنین برای ساخت این مجموعه آبی ۳۳ میلیارد ریال برای ساخت این استخر هزینه شده است.

کد مطلب 4073241

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