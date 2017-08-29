برنامه ریزی برای کسب نتایج مطلوب در المپیک ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح استخر قهرمانی شهید «حججی» در مشهد اظهارکرد: تلاش می کنیم در دولت دوازدهم بر روی ورزش های مادر از جمله دو و میدانی سرمایه گذاری بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: این ورزش ها تاثیر مهمی بر روی ایجاد نشاط و شادی در جامعه دارند و می توانند در حوزه قهرمانی نیز مدال آور باشند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف از روئسای فدراسیون های شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک خواسته ایم برنامه خود را برای کسب نتایج مطلوب در المپیک ۲۰۲۰ به وزارت ورزش و جوانان اعلام کنند.

سلطانی فر بیان کرد: البته برنامه ریزی برای موفقیت در مجامع بین المللی و بازی های آسیایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت های مناسب در حوزه ورزشی گفت: ساخت مجموعه های ورزشی از جمله استخر قهرمانی شهید حججی در همین راستا انجام می شود.

شایان ذکر است ساخت استخر قهرمانی شهید حججی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از ۱۳۸۷ آغاز شده و دارای هشت خط شنا ،سونا و جکوزی می باشد.همچنین برای ساخت این مجموعه آبی ۳۳ میلیارد ریال برای ساخت این استخر هزینه شده است.