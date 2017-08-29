مخالفت ترکمن های عراق با مشارکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حسن توران، نماینده استان کرکوک امروز (سه شنبه) در واکنش به مصوبه استانداری کرکوک مبنی بر مشارکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: ترکمن های عراق می خواهند برای نقض مصوبه شورای این استان در خصوص مشارکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اقدام قضایی کنند.

وی در ادامه افزود: ساکنان این استان باید به دلیل آثار منفی همه پرسی این روند را تحریم کنند. بار دیگر مسئولان کرکوک نشان دادند که اعتقادی به مشارکت ندارند و در اتخاذ تصمیمات تک روی می کنند که این مساله قانون اساسی را زیر پا می گذارد و موجب می شود که کرکوک وارد درگیری های قومی طائفه ای شود. مصوبه شورای استان کرکوک در تضاد آشکار با دو ماده نخست و ۱۴۳ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون ۳۶ سال ۲۰۰۸ است.

شورای استانداری کرکوک امروز مشارکت این استان در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را که قرار است ۲۵ سپتامبر برگزار شود، تصویب کرد.

دولت عراق بارها به صراحت اعلام کرده است که برگزاری این همه پرسی مخالف قانون اساسی این کشور بوده و شرایط در عراق را بحرانی خواهد کرد.