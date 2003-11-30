حاجي زاده و نورزاد در تمرين تيم منتخب مازندران شركت كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين اردودرخانه كشتي ساري تشكيل شد وكشتي گيران شاخص مازندراني دراين اردوبه تمرينات آماده سازي خود مشغول شدند.

مهدي حاجي زاده، بابك نورزاد، مسعود واحدي، علي اصغر بذري، محمد باقرعالي، سعيد واگذاري، سعيد نيستاني، همت مسلمي، محمد باقرپوروعسگرحاجي نيا ازجمله كشتي گيران شاخص مازندراني حاضردراردوي آمادگي تيم كشتي مازندران مي باشند.

بغيرازاين كشتي گيران، مراد محمدي وهادي پورعليجان كه هم اكنون درمسابقات جام باشگاههاي آسيا حضوردارند وتيم صنام را همراهي مي كنند نيزدرتركيب تيم منتخب مازندران دررقابتهاي قهرماني كشورحضورخواهند داشت.

گفتني است: مسابقات كشتي آزاد قهرماني بزرگسالان كشور درروزهاي 19 تا21 آذرماه جاري درسالن شهداي هفتم تيرتهران برگزار خواهد شد وتيم مازندران يكي ازمدعيان قهرماني اين رقابتها بشمارمي رود.