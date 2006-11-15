واردات گندم در راستای ذخیره‌ سازی صورت گرفته است

به گزارش خبرنگارمهر, محبت علی نادری شهاب درجمع خبرنگاران و به مناسب سالروز خودکفایی گندم (26 آبان ماه )، گفت :‌ میزان تولید گندم طی پنج سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته به طوری که بر این اساس خرید گندم از کشاورزان از پنج میلیون و 660 هزار تن گندم در سال 80 به 11 میلیون و430 هزارتن گندم درسال جاری تا کنون رسیده است، این در حالی است که هنوز هم خرید گندم ادامه دارد .

وی درمورد ظرفیت بالای کشوردرزمینه تولید گندم ،‌ افزود: افزایش تولید گندم بدون گسترش سطح زیر کشت و با افزایش عملکرد صورت گرفته است به طوری‌که افزایش این محصول در راستای ارتقاء ‌بهره وری ، ‌استفاده ازدانش وسرمایه گذاری حاصل شده است .

نادری شهاب با اشاره به رکورد جدید خرید گندم درسال جاری، گفت:‌ درسال جاری وتا کنون حدود 300 هزارتن گندم نیزبیش از نیاز خبازی ها ،‌اصناف وصنعت گندم تولید شده که امید است این روند تولید درسال های آینده نیزادامه یابد .

وی با رد این که افزایش تولید گندم تاثیری درکاهش سطح زیرکشت سایرمحصولات داشته است ،‌ تصریح کرد: ‌این درحالی است که درسال جاری حدود 45 درصد درتولید کلزا افزایش داشتیم. همچنین درسال جاری ذرت نیز500 هزارتن بیش ازسال گذشته تولید شده است .

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عدم تاثیر خشکسالی برتولید گندم درسال جاری، افزود:‌ باوجود وقوع خشکسالی در11 استان کشور، اما با توجه به برنامه ریزی های انجام شده وتولید پایدارگندم، امسال تولید این محصول نیم میلیون تن بیش ازسال گذشته افزایش یافت .

نادری شهاب ،‌خرید نقدی و به‌موقع محصولات کشاورزان را درسال جاری و توسط دولت ازمهمترین موفقیت های دولت دربخش کشاورزی دانست و گفت: ‌امسال خرید گندم کشاورزان با همکاری وزارت بازرگانی به روز و به موقع پرداخت شد به طوری‌که تا کنون حدود دوهزار و 400 میلیارد تومان به یک میلیون و 500 هزار نفر کشاورزان پول پرداخت شده که این امرنقش موثری در ارتقای ‌بهره وری کشت این محصول درسال های آینده دارد .

وی تصریح کرد:‌ همچنین درسال جاری دولت درخرید سایرمحصولات کشاورزی مانند دانه های روغنی و‌ چغندرپول کشاورزان را به صورت نقدی و به موقع پرداخت کرده است .

نادری شهاب برنامه ریزی برای صادرات گندم پس ازخودکفایی این محصول ، ‌افزایش کیفی گندم (افزایش دو درصدی پروتئین گندم طی چند سال گذشته )‌ ،‌ تولید اقتصادی گندم باهدف کاهش هزینه تولید وافزایش عملکرد این محصول،‌کاهش ضایعات گندم ،‌پایداری درتولید گندم ،‌ گسترش کشت متناوب درکل زیر بخش زراعت و بویژه بخش گندم و علمی کردن تولید واستفاده از مهندسین ناظر را ازبرنامه های دردستورکاروزارت جهاد کشاورزی درزمینه گندم دانست .

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ‌همچنین درمورد سایربرنامه های این وزارتخانه برای افزایش تولید کمی و کیفی گندم ،‌ گفت: افزایش میزان تولید بذر اصلاح شده از دیگر برنامه های این وزارت خانه است به طوری‌که براین اساس قرار است تولید بذر اصلاح شده سال آینده نسبت به سال‌جاری 50 درصد افزایش یابد .

وی درمورد بحث خودکفایی برنج گفت: ‌آنچه که در بحث خودکفایی برنج مهم است، اقتصادی کردن تولید برنج است که در این راستا و تا کنون فعالیت هایی در زمینه ورود ماشین آلات به مزارع ،‌ استفاده ازتکنولوژی جدید برنج هیبرید و درنتیجه افزایش 20 درصدی تولید در مزارع و افزایش عملکرد و کاهش هزینه تولید انجام گرفته است ..

نادری شهاب درموردعلت افزایش قیمت حبوبات در سال جاری در مقایسه با سال گذشته گفت:‌ با توجه به خرید نقدی گندم و پرداخت به موقع پول کشاورزان درسال جاری ، درنتیجه کشاورزان به دلیل داشتن نقدینگی وبرخلاف سال های گذشته‌ محصول حبوبات خود(نخود )‌ را پس ازبرداشت سریعا وارد بازارنکرده اند ومانند سال های گذشته مجبوربه حراج محصول حبوبات خود با قیمت پایین نشدند و‌هم اکنون قیمت حبوبات در بازاربه نفع کشاورزان است .

وی با اشاره به این که تولید 500 هزار تنی گندم دوروم برای صنایع تولید ماکارونی، گفت:‌ گرچه تولید گندم دوروم درکشوربیش ازنیاز تمامی کارخانجات تولید ماکارونی است اما بخش صنعت زیرساخت لازم برای استحصال آرد مورد نیاز خود ازاین گندم را ندارند؛ لذا از صنایع ماکارونی خواستاریم که سرمایه گذاری لازم برای استفاده ازآرد گندم های دوروم را انجام دهند و وزارت کشاورزی نیز آماده هرگونه همکاری با بخش صنعت است .

وی درمورد واردات یک میلیون و 200 هزارتنی گندم به کشوردرسال جاری گفت:‌ براساس مصوبه سال گذشته دولت مبنی بر واردات یک میلیون و200 هزار تن گندم دراوایل سال جاری واردات گندم آغازشده که این میزان واردات براساس بحث ذخیره سازی دولت وتوجه به پیش بینی ها ،‌ نقدینگی ها وسیاست های دولت انجام شده است .

به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی وبراساس برنامه ریزی انجام شده قراراست تا پایان سال 88 درسایر محصولات مانند ذرت وبرنج به خودکفایی کامل ودرتولید دانه های روغنی 75 درصد نیازکشورتامین شود .

نادری شهاب با اشاره به این که نمی توان زمان دقیقی برای صادرات گندم اعلام کرد،‌افزود:‌ صادرات یک میلیون تنی گندم براساس یک برآورد کلی به دست آمده وفقط یک پیش بینی است وممکن است این رقم براساس عوامل آب وهوایی تغییر کند ،