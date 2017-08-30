اعضای شورا مهمترین تیم عوامل و تیم اجرایی شهردارهستند

به گزارش خبرنگارمهر، کیومرث ایراندوست سه شنبه شب در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسلامی و جمعی از معتمدان محلی و خبرنگاران تشکیل شد، با اشاره به اینکه شهرداری باید به دنبال چابکی و کارآمدی باشد، گفت: اصلاحاتی باید در این راستا مدنظر قرار گیرد.

وی آموزش و ارتقای بهره وری پرسنل، برون سپاری پروژه های شهرداری، ایجاد سازمان فناوری اطلاعات شهرداری سنندج برای تقویت نظارت های قانونی، محدودشدن استخدامی های شهرداری بجز موارد معدود تخصص های مورد نیاز، تقویت بخش پژوهش، مشارکت نهادهای غیرانتفاعی و سمن ها درامور شهری و افزایش تعامل با نهادهای همسو و تاثیرگذار را از جمله اقدامات مورد نیاز در راستای کارآمدی شهرداری ذکر کرد.

وی حمل و نقل را چالش اصلی شهر سنندج خواند و بیان کرد: اولویت نخست را باید به حمل و نقل عمومی اختصاص دهیم و در بحث ترافیک به این نوع از حمل و نقل که انبوهی از جمعیت را در طول روز جابه جا می کنند، باید توجه کرد.

این گزینه تصدی پست شهرداری سنندج ادامه داد: متاسفانه اغلب پارکینگ های موجود در شهر سنندج تاثیرگذاری منفی دارند چراکه در مرکز شهر واقع شدند و در این قسمت ترافیک ایجاد می کنند.

ایراندوست افزود: پارکینگ باید در اطراف شهر ایجاد شود تا در راستای کاهش ترافیک تاثیرگذار باشد.

وی یکی دیگر از اقدامات تاثیرگذار در کاهش ترافیک را تقویت پیاده مداری و اجرای پروژه پیاده راه خیابان های فردوسی خواند و بیان کرد: شمال و جنوب شهر سنندج ارتباط مشخصی باهم ندارند و این مسئله باید تقویت شود.



ایراندوست با اشاره به اینکه یکی از بخش های چالش برانگیز مسائل کالبدی شهری است، گفت: در این خصوص شهرسنندج به سمت ناپایداری دارد حرکت می کند و باید بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های ناکارآمد، باز تعریف پهنه بندی تراکم و ارتفاع ساخت و ساز شهر مدنظر قرار گیرد.

وی اظهارداشت: مرکز شهر سنندج در حال تخلیه شدن از جمعیت و در مقابل حاشیه شهر در حال گسترش است و باید این مهم مورد توجه قرار داده شود.

وی یکی از مزیت های اقتصادی سنندج را گردشگری ذکر کرد و افزود: حفاظت از تپه ها و فضاهای با ارزش عمومی و گردشگری و تقویت ضوابط و مقررات عملیاتی از دیگر برنامه هایم است.

این گزینه پیشنهادی تصدی پست شهرداری سنندج عنوان کرد: اگر می خواهیم شهر کارافرینی داشته باشیم باید کارآفرینی و اشتغال در بخش توریسم گردشگری تقویت شود.



وی شعار خود را مدیریتی مشارکت پذیر و پاسخگو برای شهری شهروند مدار ذکر و بیان کرد: ابزار حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندی، تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیریت شهری است.

ایراندوست در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تیم اجرایی قوی برای اجرایی کردن برنامه های خود در اختیار دارد، گفت: معتقدم اعضای شورا مهمترین تیم اجرایی برای شهردار هستند و اگر شورا حامی شهردار باشند قطعا موفقیت در اجرای برنامه ها حاصل خواهد شد.

وی عنوان کرد: معتقدم مسکن مهر سکونتگاه غیر رسمی جدید است و حل این معضل نیاز به برنامه دارد.

وی در ارتباط با وضعیت نیروی انسانی شهرداری سنندج گفت: حتی اگر شورا بخواهد نمی توانم نیرویی را حذف و اخراج کنم ولی حاضر به ساماندهی آنها هستم.

