یونیسف: ۱۷۰۰ کودک از آغاز جنگ یمن کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مریتکسل ریلانو» نماینده یونیسف در یمن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت: از آغاز درگیریها در یمن ۱۷۲۱ کودک کشته شده اند. سه هزار نفر از کودکان هم به شدت زخمی شده اند.

به گفته ریلانو تنها در دو ماه اخیر به خاطر درگیریها در سراسر یمن سی و هشت کودک کشته شده اند. این تنها آمار رسمی و ثبت شده است و آمار دقیق می تواند به مراتب بیشتر از این باشد.

وی افزود درگیریها در شهرها ادامه دارد و تنها راه برای جلوگیری از کشتار کودکان این است که به این منازعه و درگیری خاتمه داده شود.بسیاری از کودکان و غیرنظامیان در مناطق درگیری به دام افتاده اند.

نماینده یونیسف در یمن تاکید کرد: تنها راه برای پایان دادن به درگیریها رسیدن به راه حلی سیاسی و بر اساس مذاکره است. ما از تمامی طرف های درگیری خواهان این موضوع شده ایم.لازم است که موارد حملات به کودکان در یمن متوقف شود.

ما تلاش می کنیم که کمک های خود را از طریق راههای زمینی به غیرنظامیان برسانیم اما حقیقتا مشکلات زیادی برای دسترسی به مناطق مختلف یمن وجود دارد. ما تلاش می کنیم که کمک ها را از طریق سازمان های غیردولتی مردم نهاد به دست غیرنظامیان برسانیم.