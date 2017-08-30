ویژگی های شخصیتی شهید رجایی را در مدیریت خود الگو قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر جلسه شورای اسلامی شهر قزوین سه شنبه شب در تالار مردم شورای شهر قزوین برگزار شد.

حکمت الله داودی در این جلسه با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و سه شهیدی که در قزوین تشییع شد اظهارداشت: هرچه داریم مرهون خون شهداست و باید با همه وجود از این ولی نعمتان یاد کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: در هفته دولت باید از شهیدان رجایی و باهنر الگو بگیریم و ویژگی های اخلاقی و مدیریتی آنها را در مسئولیت هایمان بکار بندیم تا کارها اصلاح شود.

وی اضافه کرد:درس گرفتن ازالگوهای مدیریتی شهدای شاخص می تواند ما را در رسیدن به موفقیتها و جلب رضایت مردم کمک کندو هفته دولت بهترین فرصت برای مطالعه زندگی نیروهای ارزشی و اجرا کردن شیوه های کاری آنهاست.

وی تصریح کرد: در روز قزوین برنامه های متنوعی توسط مدیران شهری پیش بینی شده که می تواند ضمن معرفی توانمندی های شهر قزوین به ایجاد شادابی و نشاط کمک کند و امیدواریم امسال نیز با استقبال مردم برنامه های روز قزوین بخوبی برگزار شود.