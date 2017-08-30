بریمانلو دومین نماینده ایران روی تاتامی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جهان امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه با برگزاری مبارزات دو وزن ۷۳- کیلوگرم و ۵۷- کیلوگرم زنان پیگیری می شود.

تیم ملی کشورمان در بخش زنان که نماینده ای ندارد، ولی در وزن ۷۳- کیلوگرم محمد محمدی بریمانلو پس از یک دور استراحت ، به دیدار «ندیم اکرم» از پاکستان می رود.

به نظر نمی رسد بریمانلو برابر این رقیب کار دشواری پیش رو داشته باشد. نماینده کشورمان دور دوم باید با برنده مباره جودوکاران کره جنوبی یا کانادا پیکار کند که به احتمال زیاد «آن چانگریم» از کره جنوبی رقیب بعدی وی خواهد بود.

این کره ای با رنکینگ سه جهان و مدال برنز دوره قبل رقابتهای جهانی، سال ۲۰۱۷ را با نقره گراند اسلم پاریس آغاز کرد و در رقابتهای قهرمانی آسیا در هنگ کنگ نیز طلا گرفت.

در این وزن ۷۳ جودوکار حضور دارند که بریمانلو در صورت رسیدن به دو سوم برای رفتن باید با یکی از جودوکاران مولداوی، الجزایر، پرتقال، اکراین یا کره شمالی دیدار خواهد کرد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان روز دوشنبه ششم شهریورماه با حضور۷۳۰ جودوکار از ۱۲۶ کشور در مجارستان آغاز و تا یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت.