ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان ارتقاء می یابد / نبود تفریحات از علل گرایش به مواد مخدر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه افزود: ارگان های مختلفی مانند کمیته امداد ، بهزیستی ، شهرداری ، هلال احمر ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در بحث مواد مخدر در گیرند که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای سیاست های کلی نظام پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مواد مخدر به دولت ارائه شده است.

محمد رضا عباسپور با بیان اینکه هم اکنون با گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب و اهتمام در مبارزه با مواد مخدر ، هنوز متولی خاصی در این زمینه وجود ندارد گفت: دستگاه های اجرایی باید بجنبند در غیر این صورت سیر مبارزه با مواد مخدر کند تر از تولید و فروش آن پیشرفت خواهد داشت.

وی در ادامه نقش NGO ها و نهادهای مردمی در جلوگیری از مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد را موثر دانست و تاکید کرد: در این زمینه تجربیات موفقی وجود دارد که در دنیا استفاده می شود و در ایران هم چند سالی است از این تجربیات به صورت موفقی استفاده می شود.

عباسپور در زمینه تغییر رویکرد جوانان از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی اظهار داشت: این مواد باعث تخریب روانی و روحی استفاده کننده گان می شود که درجه تخریب و میزان تولید سم آنها به مراتب بیشتر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، درصد از خود بیخودی و ناتوانی روانی و میل به خود کشی را در استفاده کنندگان این مواد بسیار بالا اعلام و خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی به واسطه ایجاد اختلالات روانی گرایش بیشتری به قتل و بزهکاری دارند در حالی که امروز با تغییر رویکرد مصرف مواد از سنتی به صنعتی زنگ خطر برای جامعه به صدا در آمده است.

وی علت اصلی گرایش به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی که با ایجاد هیجانات کاذب و فراموشی توام است را چنین ارزیابی کرد: عدم اشتغال و بیکاری ، نبود تنوع تفریحی و عدم تخلیه روانی جوانان و بحران هویت فرهنگی عمده دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر است که باید هرچه سریع تر نسبت به این موارد واکنش نشان داد.