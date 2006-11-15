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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

رای نهایی شورای عالی استیناف در مورد پرونده عماد رضا فردا اعلام می شود

رای نهایی شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال پس از جمع بندی کامل پیرامون اعتراض باشگاه پرسپولیس در خصوص وضعیت قرارداد عمادرضا فردا اعلام می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تایید قرارداد ثبت شده عمادرضا و باشگاه سپاهان اصفهان، شکایت باشگاه پرسپولیس از این باشگاه اصفهانی را فاقد مستندات کافی برای اعمال جریمه و تغییر نتیجه بازی نهایی جام حذفی دانست.

پس از اعلام این رای مسئولان باشگاه پرسپولیس برای رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از عماد رضا و باشگاه سپاهان،  نسبت به رای صادره از سوی کمیته انضباطی به  شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض کردند.

این شورا نیز با بررسی کامل پرونده و گرفتن نقطه نظرات و مستندات جدید مدیران دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان فردا (پنجشنبه) رای نهایی خود درمورد این پرونده جنجالی را اعلام می کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس پس از برگزاری دیدار فینال نوزدهمین دوره رقابتهای جام حذفی مدعی شدند قرارداد عمادرضا مهاجم عراقی تیم فوتبال سپاهان به طور غیر قانونی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 407362

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