به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات دانشمندان موسسه تحقیقاتی بیمارستان کودکان "اوکلند" در کالیفرنیا روی موش ها نشان داد: رژیم غذایی موش های باردار نه تنها بر ویژگی های ژنتیکی توله های آنها، بلکه بر خواص ژنی نسل بعدی این توله ها نیز تاثیرگذار است.

دکتر "دیوید مارتین" یکی از محققان این بیمارستان در این خصوص گفت: این کشف حاصل آزمایش روی موش ها است و ممکن است روی انسان ها نتیجه بخش نباشد. با این حال می توان گفت زمانی که مادر در معرض عوامل محیطی مختلف از جمله رژیم خاص غذایی قرار می گیرد، این حالت نه تنها روی فرزندان بلکه روی نوه های وی نیز تاثیرگذار است.

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی "هلث دی"، "مارتین" و تیم تحقیقاتیش نژادی از موش های برخوردار از ژن سهیم در تعیین رنگ موها و دخیل در شکل گیری چاقی و تمایل بدن به بروز سرطان و دیابت را مورد مطالعه قرار دادند.

موش های مورد مطالعه درست مثل دوقلوهای همسان به هم شباهت داشتند. این ویژگی به دانشمندان کمک کرد تا به آسانی تفاوت های رفتاری ژنتیکی حیوانات را مجزا و مورد قیاس قرار دهند و برای این کار فاکتورهای غذایی مختلف نیز در نظر گرفته شد.

محققان رژیم غذایی استانداردی شامل غذاهای مورد مصرف توسط انسان ها را برای موش های باردار در نظر گرفتند.

یک گروه دیگر از موش ها نیز به مدت یک هفته در اواسط دوران بارداری خود مکمل های دیگری از جمله روی و ویتامین B12 را دریافت کردند.

در پایان آزمایش مشخص شد: رنگ موهای روی بدن این دو گروه از موش ها با هم متفاوت است. اما نکته جالب اینکه این روند در موش های نسل سوم نیز ادامه داشت.