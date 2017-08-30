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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۳۶

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

۴۳۰ طرح ضربتی برای مرمت بناهای اصفهان در حال اجراست

۴۳۰ طرح ضربتی برای مرمت بناهای اصفهان در حال اجراست

اصفهان - مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: در راستای اجرای ۴۳۰ طرح ضربتی مرمت بناهای اصفهان، ۷۰ درصد گنبد مسجد امام مرمت شده و امیدواریم ۶ ترک باقی‌مانده نیز به زودی به اتمام برسد.

فریدون‌ الله‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای ۴۳۰ طرح بزرگ مرمتی در استان اصفهان در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: در ارتباط با مرمت آثار تاریخی اصفهان عزمی جدی درپیش گرفته‌ایم و در چهار ماهه نخست امسال ۴۳۰ طرح به صورت ضربتی تصویب شده و در حال اجرا است.

مرمت مانند  قلعه عظیم «تخماقلو» در بویین میاندشت

وی با بیان اینکه این مرمت‌ها در چهار نقطه استان، تمامی ۲۴ شهرستان استان و حتی دور افتاده‌ترین روستاها در حال انجام است، افزود: در این طرح برخی بناهای تاریخی مانند قلعه عظیم «تخماقلو» متعلق به دوره قاجار در یکی از روستاهای شهرستان بویین و میاندشت و غربی‌ترین نقطه استان پس از شناسایی برای اولین بار مرمت می‌شود.

 مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: طرح های جدید مرمتی در کاخ چهلستون، مجموعه باغ فین کاشان، ادامه مرمت گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان، اجرای مرحله دوم مرمت حمام شیخ بهایی و مرمت بازار عظیم اصفهان از دیگر طرح‌های این برنامه ضربتی است.

مرمت ۶ ترک گنبد مسجد امام به پایان رسیده است

وی در ارتباط با مرمت مسجد امام اصفهان ابراز داشت: عملیات مرمت این مسجد یکی از کم نظیرترین عملیات‌های مرمت آثار تاریخی است و از سال ۱۳۹۱ با اجرای داربست در جبهه جنوبی گنبد آغاز شد.

الله‌یاری اضافه کرد: تاکنون قریب به ۷۰ درصد عملیات مرمت گنبد عظیم مسجد امام اصفهان به اتمام رسیده است و امیدواریم با تخصیص اعتبار ۶ ترک باقی‌مانده نیز به زودی به اتمام برسد.

کد مطلب 4073640

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