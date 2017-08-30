افتتاح نمایشگاه «نخستین» با آثار سه نسل از هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، «نخستین» عنوان نمایشگاهی از آثاری است که با چوب و یا روی چوب خلق شده‌ اند. این نمایشگاه به عنوان پروژه‌ ای تعریف شده در گالری آران و به پیشنهاد این گالری توسط اکرم احمدی توانا گردآوری شده است.

نمایشگاه «نخستین» در برگیرنده آثاری از ۱۵ هنرمند از سه نسل مختلف هنرهای تجسمی کشور است. عربعلی شروه، محمدعلی مددی و مهدی سحابی هنرمندان فقیدی هستند که نمایشگاه نیز با یاد آنان برگزار می‌ شود. دیگر هنرمندان حاضر در این نمایشگاه محسن وزیری‌ مقدم، بهروز امیری‌ راد، منصور طبیب‌ زاده، مجید کامرانی، فرهاد اهرارنیا، هومن سلیمی، شقایق عربی، بهداد لاهوتی، مهدی رنگچی، شهریار قرایی، یاشار آذر امدادیان و محمد مروستی هستند که آثارشان مورد خوانش قرار گرفته است.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: نقش تعیین‌کننده و استفاده منحصر به فرد از چوب در نقاشی و در مجسمه، رویکرد اصلی این نمایشگاه است. تنوع رویکردها با توجه به تفاوت نسل هنرمندان و دوره‌ های مختلف آثار در این نمایش چشمگیر است. ساختن روایتی شخصی و معاصر با خود از یک متریال قدیمی و چه بسا بدوی، کنکاش اصلی این نمایشگاه میان هنرمندان مختلف است. هنرمندان جوان در کنار اساتید نام آشنا و هنرمندانی از شهرستان‌ها و همین طور هنرمندان مهاجر، هر یک تجربه زیسته و روایت خویش از چوب را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته‌ اند.

نمایشگاه «نخستین» از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۰ شهریور افتتاح و تا ۷ مهرماه در گالری پروژه‌های آران واقع درخیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ میزبان علاقمندان به هنر است.