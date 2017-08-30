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۸ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۴

به دلیل افزایش دما؛

آب دریای خزر تبخیر شده است

آب دریای خزر تبخیر شده است

طبق تحقیقی جدید سطح آب دریای خزر در ۲۰ سال گذشته ۱.۵ متر کاهش یافته و به عبارت دیگر تبخیر شده است. درحال حاضر سطح آب این دریاچه یک متر کمتر از رکورد پایین ترین میزان آب آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز،  طبق تحقیق جدیدی که در دانشکده علوم زمینی دانشگاه تگزاس انجام شده،  سطح دریای خزر، بزرگترین دریاچه روی زمین در ۲۰ سال گذشته به دلیل افزایش دما به شدت کاهش یافته است. طبق تحقیقات سطح آب دریای خزر در شمال ایران، از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ میلادی سالانه ۷ سانتی متر کاهش یافته است. به  عبارت دیگر طی این سال ها در کل ۱.۵ متر از سطح آب دریای خزر کم شده است.

 سطح فعلی آب دریای خزر یک متر کمتر از رکورد پایین ترین میزان آن درکل تاریخ است. این رکورد در دهه ۱۹۷۰ میلادی به ثبت رسیده است.

این تحقیق نشان داد تبخیر آب دریای خزر یکی از پیامدهای تغییرات آب هوایی است. این روند احتمالا روی محیط زیست یگانه اطراف آن تاثیر گذار باشد.

دریای خزر با مساحت ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع طی صدها سال اخیر با نوسان سطح آب روبرو بوده است.

اطلاعات مربوط به این تحقیق در نشریه Geophysical Research Letters به طور کامل منتشر شده است. طبق این اطلاعات در بازه زمانی ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۵ و از ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶  متوسط دمای دریاچه حدود یک درجه افزایش یافته است.

کد مطلب 4073650
شیوا سعیدی

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