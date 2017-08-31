محمد کیادربندسری ملی پوش اسکی آلپاین ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه تمرینی خود برای رقابتهای المپیک زمستانی کره جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر مشغول تمرین هستیم و ۲۵ مهر نیز به اردوی اتریش خواهیم رفت. پس از آن در چند مسابقه بین المللی در ترکیه شرکت می کنیم و سپس در رقابتهای بین المللی به میزبانی ایران اسکی می کنیم تا برای المپیک زمستانی آماده تر شویم.

وی در خصوص مقایسه آمادگی خود در این دوره با المپیک قبلی گفت: آمادگی ام در المپیک سوچی بیشتر بود و سعی می کنم خودم را برای این المپیک نیز به مرز آمادگی برسانم. به هرحال مدتی تمرینات تعطیل بود و مشکل عدم بارش برف هم شرایط را بدتر کرد. البته من و حسین ساوه شمشکی برای حضور در المپیک با هم رقابت می کنیم و در شرایط فعلی تنها یک سهمیه آقا برای این مسابقات داریم. اگر موفق شوم نماینده ایران در المپیک باشم، این آخرین دوره ای است که در این بازی ها شرکت می کنم.

ملی پوش آلپاین در پاسخ به این سوال که چه آرزویی در اسکی داشتید و برآورده نشد گفت: خوشبختانه من در اسکی به هرچیز خواستم رسیدم. امیدوارم بتوانم در چند سال آینده هم آن طور که می خواهم اسکی کنم.