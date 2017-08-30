تلاش برای تحقق سهم ۳۰ درصدی مدیریت زنان در ارکان مدیریتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در اولین نشست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران وزرا و دستگاه های اجرایی و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در دولت دوازدهم افزود: امیدواریم در این نشست با تشریک مساعی و همکاری شما راههای مشترکی برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده پیدا کنیم وبا استفاده از توانمندی ذهنی و اجرایی شما بانوان گام های خوبی جهت بهتر شدن وضعیت زنان و رفع مشکلات و کاهش آسیب ها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: فعالیت های خوبی در چهار سال گذشته انجام شده و از شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت ویژه تقدیر می کنم و همه باید قدردان این زحماتش باشیم.

وی ادامع داد: حتما بخشی از این برنامه ها را ادامه خواهیم داد و برخی را اصلاح می کنیم و حتما برنامه های جدید خواهیم داشت و تلاش ما این است توسعه این فعالیت ها در دولت یازدهم، را دوره جدید داشته باشیم.

ابتکار ادامه داد: برنامه ما در دولت دوازدهم در ادامه برنامه های دولت یازدهم است و فعالیت های خوبی در حوزه زنان با تلاش مولاوردی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ما حوزه زنان را با نگاه ملی می بینیم، افزود: ما در این دوره برنامه ریزی برای حوزه خانواده خواهیم داشت و باید بدانیند جریان سازی فرهنگی و اجتماعی در این حوزه بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: ما در چشم انداز و قانون اساسی و سیاست های کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است سیاست های مختلفی در حوزه زنان داریم پس باید همه به ویژه در ستاد ملی زن و خانواده همکاری کنند تا وضعیت و جایگاه زن و خانواده ارتقا یابد.

ابتکار با بیان اینکه نگاه ما فرادولتی است ، تاکید کرد: قوای مقننه و قضائیه و سازمان های مختلف به ویژه سازمان های مردم نهاددر این زمینه برنامه ها و وظایفی دارند که با همکاری آنها می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی به ماده ١٠١ و ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: مهمترین مساله در اینجا شاخص گذاری است چون ما باید در هر حوزه ای که کار کنیم وضعیت کنونی آن را بسنجیم که در این زمینه مکاتبه ای با استانداران خواهم داشت تا وضعیت مدیریت زنان نیز مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: باید موضوع لحاظ شدن٣٠ درصد مدیریت ها برای زنان به صورت حدی پیگیری شود که ما که این مساله را رصد می کنیم.

ابتکار ادامه داد: ما در دولت وضعیت حوزه زنان را رسیدگی می کنیم و هرجا که سیاستگذاری اتفاق می افتد ما موضوع زنان و خانواده را بررسی می کنیم تا تاثیر آن را ببینیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گغت: در سیاست های کلان اینکه حوزه زن و خانواده را از هم جدا کنیم درست نیست و سیاست ها باید در جایی که آمارها و شاخص ها نشان می دهد که ما تعادل جنسیتی نداریم باید سیاست جدا داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اصل این است هرجا سیاست تدوین شود توجه به نیازهای بانوان که غفلت شده به آن توجه کنیم و اگر در سیاست های های کلان نگاه متفاوت داشته باشیم و جایی که شکاف و فاصله است برای آن برنامه ریزی کنیم این شکاف ها از بین می رود.

ابتکار ادامه داد: درفرایند توسعه این است که زنان به دلیل نیازهای خاص و دسترسی نداشتن به فرصت های مساوی فراهم نیست و باید برای این موضوع برنامه ریزی درست داشته باشیم.

وی تاکید کرد: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان بسیار زیاد است و این مناسبات خانواده را به هم می زندالبته خشونت تعریف خاص دارد و آخرین مرحله کتک زدن است.

وی اظهار داشت: ما حتما باید گفت و گوی ملی را گسترش دهیم چون با وجود پیشرفت ها در حوزه زنان و خانواده اما آسیب های زیادی داریم و روز به روز در حال افزایش است.

ابتکار اضافه کرد: ساختارهای مربوطه به زنان را باید ارتقا داد البته یک بحث تشکیل وزارت امور زنان است که در دنیا مرسوم است.

وی با بیان اینکه ساختار معاونت زنان مناسب نیست و افزود: باید متولی امور زنان و خانواده در هر دستگاهی جایگاه خاصی داشته باشد و در سطح دولت روی این موضوع کار خواهیم کرد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: قدرت توجیه و قانع کردن بسیار مهم است و ما باید توان کافی داشته باشیم که در شورای معاونان دستگاهها و یا شورای برنامه ریزی استان ها، سیاست ها و برنامه های بهبود وضعیت خانواده را پیش ببریم.

ابتکار ادامه داد: ما که یک جامعه اسلامی هستیم ٣٠ درصد آب، خاک نهاده های کشاورزی ما هدر می رود که این به خانواده برمی گردد و باید روی آن کار شود.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی زنان را پیگیری خواهم کرد، افزود: باید همه روی آن کار کنیم.

وی تصریح کرد: ارتقای سلامت زنان و دختران نیز کارهایی خواهیم داشت و البته کارهای خوبی صورت گرفته است اما باید این آموزش ها فراگیر شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به برخی مشکلات در حوزه زنان اشاره کرد و افزود: چرا تمایل جوانان به ازدواج کم است که باید روی موضوع آموزش جوانان کار کرد تا این مشکلات حل کرد.

وی نداشتن عزت نفس در دختران و پسران را مشکل دیگر در حوزه خانواده است، گفت: ما باید روی افسردگی نیز کار کنیم و برای نشاط در جامعه نیز برنامه ریزی کاملی داشته باشیم.

ابتکار توان افزایی زنان و دختران در مناطق شهری ، روستایی و عشایری را نیز ضروری دانست و افزود: باید آموزش های مهارتی به این افراد ارائه داد.

وی توانمندسازی اقتصادی را از دیگر پروژه های این معاونت دانست و گفت: باید سهم زنان در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال را جدا دید.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از اهداف ما این است که تجربه های موفق را مستندسازی و علمی کنیم تا در سطح وزارتخانه ها و استان ها موضوع لحاظ شدن ٣٠ درصد مدیریت ها در اختیار بانوان را اجرایی کنیم.

ابتکار تاکید کرد: باید حتما یک معاون در سطح وزارتخانه از زنان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه چون ٤٠ سال از انقلاب می گذرد باید دستاوردهای حوزه زنان را مستندسازی کنیم، افزود: درست است عقب ماندگی و چالش داریم اما دستاوردهای زیادی داریم و می توانیم تجربیات خودمان در حوزه زنان و خانواده را به جهان نشان دهیم.، البته باید همکاری های بین المللی هم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با تک تک وزارتخانه ها و معاونان رئیس جمهوری نشست های مختلف و خواهیم داشت تا برنامه ها را پیش بیریم تا بتوانیم با همدلی و همماری دستاوردهای خوبی برای جامعه داشته باشیم.