گفتگوهای سازنده آینده مطلوبی برای جهان اسلام و غرب رقم می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللواء، دکتر علی جمعه مفتی مصر در سفرده روزه ای خود به لندن با اندیشمندان و روشنفکران جامعه بریتانیا دیدار و درباره تبادل آموزه های دینی و اصول فرهنگی گفتگو کرد.

دکترعلی جمعه در دیدار با رئیس مرکز گفتگوی اسلام و مسیحیت لندن با تأکید بر اینکه آینده گفتگوی ادیان را خوب پیش بینی می کند، اظهار داشت: اگر گفتگوهای سازنده میان اسلام و غرب بر اساس احترام به مقدسات پیش رود، آینده روشنی برای جهان اسلام و غرب پیش رو خواهد بود و راه صلح و همزیستی را میان پیروان ادیان الهی مساعد و هموار می کند.

وی در ادامه به حمایت و استمرار ارتباط و همکاری میان دو دانشگاه کمبریج و الازهر اشاره کرد و گفت: این همکاریها به منظور تغییر چهره نادرستی که از اسلام به جا مانده ضروری است، چرا که باید مراکز علمی و دانشگاهها در این راستا قدم بردارند و ذهنیت نادرستی که غربیها از اسلام دارند را از بین ببرند.

دکتر علی جمعه با اشاره به اینکه رهبران مؤسسات آموزشی و دینی و رسانه های غربی این وظیفه را به عهده دارند، افزود: این امر از انتساب ارعاب و خشونت به اسلام جلوگیری کرده و فرهنگ صلح ترویج می شود .

مفتی مصر در این دیدار به همزیستی مسالمت آمیز و همکاری و الفت میان همه مسلمانان و شوراهای اسلامی و مسیحی اشاره کرد و یاد آور شد: دین اسلام مبادی و شرایعی دارد که خشونت و ارعاب را قاطعانه رد و بر گفتگوهای مسالمت آمیز و تسامح فرا می خواند.