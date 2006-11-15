نخست وزیر ژاپن برای تقویت روابط کشورش با آمریکا تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، " شینزو آبه" که در ماه سپتامبر جانشین "جونیچیرو کویزومی" شد، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست خاطر نشان کرد که برای بازنویسی قانون اساسی صلح جوی ژاپن تلاش خواهد کرد.

وی همچنین قول داد که ژاپن به اصول غیر هسته ای خود پایبند خواهد بود.

برخی رهبران جناح راست در ژاپن از جمله عضو کلیدی حزب لیبرال دموکرات،رایزنیهای بیشتررا در زمینه اینکه آیا ژاپن باید به سلاح های هسته ای دست پیدا کند، خواستار شده اند.

نخست وزیر ژاپن ضمن بیان اینکه برای جلوگیری از هر بحث رسمی در این زمینه تلاش می کند، گفت : نمی تواند مانع اظهار نظر شهروندان شود.

اوایل هفته آتی، آبه با بوش در نشست همکاریهای اقتصادی آسیا - اقیانوس آرام موسوم به اپک در هانوی دیدار خواهد کرد.

وی همچنین گفت که از این فرصت برای تاکید بر اهمیت حفظ یک ائتلاف مستحکم با آمریکا و موضعگیری قاطع در مورد کره شمالی استفاده خواهد کرد.

آبه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست آمریکا در مورد کره شمالی با کنترل دموکراتها بر کنگره تغییر خواهد کرد، گفت:" به نظر من گفتگوهای شش جانبه جایی برای حل مسئله کره شمالی است."

برخی دموکراتها و جمهوریخواهان سوالاتی را در مورد موافقت نکردن بوش با گفتگوی مستقیم با کره شمالی مطرح کرده اند. در مقابل، آمریکا پیشنهاد دیدار با آنها را تنها از طریق گفتگوهای شش جانبه پذیرفته است. مقام های ژاپنی از دیدگاه بوش راضی هستند، زیرا این امر به گفته آنها، به توکیو نقش بیشتری را در این مسئله داده است.